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РосСМИ заговорили о замене Шойгу и Герасимову: о ком идет речь

Вместо Сергея Шойгу занять пост министра обороны может Алексей Дюмин

сегодня, 14:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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В российских пабликах и СМИ активно начали распространять новости о том, что губернатор Тульской области Алексей Дюмин может заменить Сергея Шойгу на посту министра обороны России. Как передает портал "Комментарии", в частности, об этом пишет российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".

РосСМИ заговорили о замене Шойгу и Герасимову: о ком идет речь

Шойгу и Герасимов. Фото из открытых источников

Стоит отметить, что в ультимативной манере отставки Шойгу требовал главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.


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По инсайдерской информации СМИ, назначение Дюмина якобы должно состояться в ближайшее время. Комплиментарные посты в отношении Дюмина появились, в частности, в каналах, близких к ЧВК "Вагнер".

В некоторых постах также предполагают, что главой Генштаба страны-агрессора вместо Валерия Герасимова может стать Сергей Суровикин.

Кроме того, "Z-каналы" начали массово репостить сообщение официального канала правительства Тульской области о том, как Дюмин посетил расположение "именного батальона "Тула"".

Отметим, в пятницу 23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин от словесной конфронтации с верхушкой Минобороны РФ в лице министра Сергея Шойгу и руководителя Генштаба Валерия Герасимова перешел к активным действиям. Пригожин обвинил "миноборонцев" в ракетном ударе по тыловой базе "Вагнера", на улицах российских городов появилась военная техника, "вагнеровцы" взяли админздания (в том числе минобороны) в Ростове, требуя "голов" Шойгу и Герасимова. Что произошло и почему? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

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