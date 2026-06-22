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"С кем вы?": Кремль выставил Польше ультиматум после скандала с орденом Зеленского

Глава Госдумы РФ Володин сделал резкое заявление в отношении Польши и Украины после скандала с орденом Зеленского.

22 июня 2026, 11:00
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Slava Kot

В России продолжают использовать скандал между Польшей и Украиной для жестких политических заявлений. Глава Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал Варшаву "определиться", с кем она на фоне решения польских властей о лишении президента Украины Владимира Зеленского Ордена Белого Орла.

"С кем вы?": Кремль выставил Польше ультиматум после скандала с орденом Зеленского

Вячеслав Володин. Фото из открытых источников

Вячеслав Володин, выступая на заседании парламентского объединения России и Беларуси в Бресте, заявил, что Польша якобы оказалась перед выбором между поддержкой собственного народа и Украиной, которую в Москве традиционно называют "киевским режимом".

"Польше нужно определиться, с кем она? Со своим народом, память защищает о павших или с преступным неонацистским режимом киевской хунты", — сказал Володин.

Российский политик повторил ряд обвинений кремлевской пропаганды по исторической политике Украины. В частности, Володина утверждает, что "киевские власти с почестями перезахороняют лидеров нацистских движений времен Второй Мировой войны в Украине, при этом все европейские страны, пострадавшие от нацизма, фашистского гитлеровского режима, отмалчиваются". А Польша, по его словам, "старается как-то найти свое место в этом вопросе, очень аккуратно говоря о том, что это недопустимо".

Заметим, что Украинская повстанческая армия была национально-освободительным движением, а не нацистским, как заявлял Володин. УПА воевала против оккупировавшей Украину нацистской Германии, из-за чего немцы жестоко преследовали и расстреливали повстанцев и членов их семей. Многие воины УПА ранее были заключены в концлагерях. Также УПА вела вооруженную борьбу против советского режима и польского подполья.

Международный военный трибунал в Нюрнберге не признал УПА виновным в военных преступлениях. Ни ОУН, ни УПА, ни лидеры украинских националистов не были осуждены как преступные организации во время этого процесса над нацистскими чиновниками.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции России на скандальное решение Навроцкого забрать орден у Зеленского.

Также "Комментарии" писали, что у Навроцкого объяснили, почему забрали орден у Зеленского, но оставят его Муссолини и Екатерине II.



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