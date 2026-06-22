"З ким ви?": Кремль виставив Польщі ультиматум після скандалу з орденом Зеленського

У Росії продовжують використовувати скандал між Польщею та Україною для жорстких політичних заяв. Голова Держдуми РФ В’ячеслав Володін закликав Варшаву "визначитися", з ким вона на тлі рішення польської влади щодо позбавлення президента України Володимира Зеленського Ордену Білого Орла.

В'ячеслав Володін. Фото з відкритих джерел

В'ячеслав Володін під час виступу на засіданні парламентського об’єднання Росії та Білорусі у Бресті заявив, що Польща нібито опинилася перед вибором між підтримкою власного народу та Україною, яку в Москві традиційно називають "київським режимом".

"Польщі треба визначитися, з ким вона? Зі своїм народом, пам'ять захищає про полеглих, або зі злочинним неонацистським режимом київської хунти", — сказав Володін.

Російський політик повторив низку звинувачень кремлівської пропаганди щодо історичної політики України. Зокрема, Володіна стверджує, що "київська влада з почестями перезахоронює лідерів нацистських рухів часів Другої Світової війни в Україні, при цьому всі європейські країни, які постраждали від нацизму, фашистського гітлерівського режиму, відмовчуються". А Польща, за його словами, "намагається якось знайти своє місце у цьому питанні, дуже акуратно говорячи про те, що це неприпустимо".

Зауважимо, що Українська повстанська армія була національно-визвольним рухом, а не "нацистським", як заявляв Володін. УПА воювала проти нацистської Німеччини, яка окупувала Україну, через що німці жорстоко переслідували та розстрілювали повстанців і членів їхніх родин. Багато воїнів УПА раніше були ув'язнені німцями у концтаборах. Також УПА вела збройну боротьбу також проти радянського режиму та польського підпілля.

Міжнародний військовий трибунал у Нюрнберзі не визнав УПА винною у воєнних злочинах. Ані ОУН, ані УПА, ані лідери українських націоналістів не були засуджені як злочинні організації під час цього судового процесу над нацистськими посадовцями.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про реакцію Росії на скандальне рішення Навроцького забрати орден у Зеленського.

Також "Коментарі" писали, що у Навроцького пояснили, чому забрали орден у Зеленського, але залишать його Муссоліні та Єкатерині ІІ.