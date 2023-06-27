Самолет вылетел из Москвы в Вашингтон: Захарова сообщила, кто на борту

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Утром, 27 июня, российский специальный самолет вылетел из столицы России в Соединенные Штаты. Такое событие вызвало разные предположения о причинах полета. Представитель МИД РФ Мария Захарова указала, кто находится на борту самолета. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.
Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников
Пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова сообщила, что таким образом осуществляется ротация дипломатического персонала, вылетевшего в Соединенные Штаты.
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Представитель МИД РФ Мария Захарова утверждает, что российских дипломатов не выгоняли из Соединенных Штатов, а США ограничили работу россиян.
Ранее портал "Комментарии" писал, что
Также "Комментарии" писали, что после восстания основателя ПИК "Вагнер" Евгения Пригожина Путин пытался укрепить свои позиции разговаривая с мировыми лидерами. Пока известно, что российский президент успел поговорить с шестью такими политиками, в частности, это касается президента Беларуси Александра Лукашенко, лидера Турции Реджепа Эрдогана и других. Большинство из них выразили свою поддержку Путину и указали, что восстание Пригожина – это внутренние дела России.
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