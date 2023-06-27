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Самолет вылетел из Москвы в Вашингтон: Захарова сообщила, кто на борту

Представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила ситуацию с вылетом российского самолета из Москвы в Вашингтон.

сегодня, 17:10 comments3659
Автор:
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Slava Kot
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Утром, 27 июня, российский специальный самолет вылетел из столицы России в Соединенные Штаты. Такое событие вызвало разные предположения о причинах полета. Представитель МИД РФ Мария Захарова указала, кто находится на борту самолета. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

Самолет вылетел из Москвы в Вашингтон: Захарова сообщила, кто на борту

Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова сообщила, что таким образом осуществляется ротация дипломатического персонала, вылетевшего в Соединенные Штаты.


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"Самолет, летящий в Вашингтон, вывезет российских дипломатов, которым предписано покинуть США в связи с завершением трехлетнего пребывания", — сказала Захарова.

Представитель МИД РФ Мария Захарова утверждает, что российских дипломатов не выгоняли из Соединенных Штатов, а США ограничили работу россиян.

"Российские дипломаты покидают США не из-за выдворения, а из-за ограничения Вашингтона на работу российских зарубежных представительств", — сообщила Мария Захарова.

Ранее портал "Комментарии" писал, что Кремль отреагировал на решение Норвегии выслать дипломатов русской Федерации.

Также "Комментарии" писали, что после восстания основателя ПИК "Вагнер" Евгения Пригожина Путин пытался укрепить свои позиции разговаривая с мировыми лидерами. Пока известно, что российский президент успел поговорить с шестью такими политиками, в частности, это касается президента Беларуси Александра Лукашенко, лидера Турции Реджепа Эрдогана и других. Большинство из них выразили свою поддержку Путину и указали, что восстание Пригожина – это внутренние дела России.



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Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2023/jun/27/russia-ukraine-war-live-putin-confirms-russian-pilots-killed-during-wagner-mutiny-zelenskiy-visits-front#top-of-blog
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