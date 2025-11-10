Саудовская Аравия почувствовала запах крови: она наносит болезненный удар по Путину

Саудовская Аравия приступила к ценовой атаке на мировом нефтяном рынке, резко снизив стоимость своих сортов нефти для азиатских покупателей. Аналитики считают, что таким образом Эр-Рияд целенаправленно выбивает Россию из ее основных рынков сбыта Индии и Китая. Этот шаг может стать одним из самых болезненных ударов по российскому энергетическому экспорту с начала полномасштабной войны против Украины.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

По данным Reuters, государственная компания Saudi Aramco снизила цены на основные сорта своей нефти для Азии. В частности, цена на Arab Light в декабре упадет на 1,2 доллара за баррель и теперь этот сорт будет продаваться с премией только 1 доллар к бенчмарк Oman/Dubai. Такая же скидка касается Arab Extra Light и Arab Super Light, а тяжелые сорта Arab Medium и Arab Heavy подешевеют на 1,4 доллара за баррель.

Именно в декабре вступают в силу новые санкции США против "Роснефти" и "Лукойла", обязывающих завершить все операции с этими компаниями до 21 ноября.

"Это явное приглашение индийским НПЗ покупать саудовскую нефть вместо российских баррелей", – цитирует The Economic Times источника в энергетической отрасли Индии.

После скидок от Саудовской Аравии индийские нефтепереработчики начали массово менять поставщиков. Reliance Industries, еще недавно являвшаяся крупнейшим покупателем российской нефти в Индии, в октябре увеличила закупки саудовского сырья на 87%.

Также прекратили закупки российской нефти пять крупных индийских компаний: Hindustan Petroleum, Bharat Petroleum, Mangalore Refinery and Petrochemicals, HPCL-Mittal Energy и Reliance Industries. Итого они ранее обеспечивали более 65% поставок российской нефти в Индию, или около 1 миллиона баррелей в сутки.

Ситуация усугубляется и на китайском рынке. Государственные гиганты Sinopec и PetroChina отменили ряд закупок российского сырья, а частные НПЗ тоже сокращают контракты, опасаясь санкций. Уже пострадала компания Shandong Yulong Petrochemical, включенная в "черный список" Британии и ЕС.

По оценкам Rystad Energy, "бойкот" затронул около 45% российского нефтяного экспорта в Китай. Это существенно снижает позиции Москвы на азиатском энергетическом рынке, который являлся ее главным спасением после потери европейских покупателей.

