logo

BTC/USD

104942

ETH/USD

3515.54

USD/UAH

41.96

EUR/UAH

48.54

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Саудовская Аравия почувствовала запах крови: она наносит болезненный удар по Путину
commentss НОВОСТИ Все новости

Саудовская Аравия почувствовала запах крови: она наносит болезненный удар по Путину

Саудовская Аравия резко снизила цены на нефть для Азии, чтобы переманить клиентов России. Индийские и китайские компании уже сокращают закупки у РФ. Это может оказаться серьезным ударом по Кремлю.

10 ноября 2025, 18:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Саудовская Аравия приступила к ценовой атаке на мировом нефтяном рынке, резко снизив стоимость своих сортов нефти для азиатских покупателей. Аналитики считают, что таким образом Эр-Рияд целенаправленно выбивает Россию из ее основных рынков сбыта Индии и Китая. Этот шаг может стать одним из самых болезненных ударов по российскому энергетическому экспорту с начала полномасштабной войны против Украины.

Саудовская Аравия почувствовала запах крови: она наносит болезненный удар по Путину

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

По данным Reuters, государственная компания Saudi Aramco снизила цены на основные сорта своей нефти для Азии. В частности, цена на Arab Light в декабре упадет на 1,2 доллара за баррель и теперь этот сорт будет продаваться с премией только 1 доллар к бенчмарк Oman/Dubai. Такая же скидка касается Arab Extra Light и Arab Super Light, а тяжелые сорта Arab Medium и Arab Heavy подешевеют на 1,4 доллара за баррель.

Именно в декабре вступают в силу новые санкции США против "Роснефти" и "Лукойла", обязывающих завершить все операции с этими компаниями до 21 ноября.

"Это явное приглашение индийским НПЗ покупать саудовскую нефть вместо российских баррелей", – цитирует The Economic Times источника в энергетической отрасли Индии.

После скидок от Саудовской Аравии индийские нефтепереработчики начали массово менять поставщиков. Reliance Industries, еще недавно являвшаяся крупнейшим покупателем российской нефти в Индии, в октябре увеличила закупки саудовского сырья на 87%.

Также прекратили закупки российской нефти пять крупных индийских компаний: Hindustan Petroleum, Bharat Petroleum, Mangalore Refinery and Petrochemicals, HPCL-Mittal Energy и Reliance Industries. Итого они ранее обеспечивали более 65% поставок российской нефти в Индию, или около 1 миллиона баррелей в сутки.

Ситуация усугубляется и на китайском рынке. Государственные гиганты Sinopec и PetroChina отменили ряд закупок российского сырья, а частные НПЗ тоже сокращают контракты, опасаясь санкций. Уже пострадала компания Shandong Yulong Petrochemical, включенная в "черный список" Британии и ЕС.

По оценкам Rystad Energy, "бойкот" затронул около 45% российского нефтяного экспорта в Китай. Это существенно снижает позиции Москвы на азиатском энергетическом рынке, который являлся ее главным спасением после потери европейских покупателей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Орбан смог убедить Трампа по поводу российской нефти для Венгрии.

Также "Комментарии" писали, что ЕС начал подготовку 20-го пакета санкций против России.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.moscowtimes.ru/2025/11/07/saudovskaya-araviya-obyavila-skidki-na-neft-dlya-indii-i-kitaya-chtobi-zamenit-rossiiskie-barreli-a179468
Теги:

Новости

Все новости