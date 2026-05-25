Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев подверг резкой критике премьер-министра Армении Никола Пашиняна из-за курса Еревана на сближение с Европейским Союзом. В комментарии российским медиа Медведев заявил, что Пашинян якобы "считает россиян лохами" и ведет страну опасным путем.

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Дмитрий Медведев заявил, что Армения рискует потерять экономические преимущества сотрудничества с Россией и странами Евразийского экономического союза из-за попыток одновременно сохранять доступ к рынку ЕАЭС и углублять отношения с ЕС.

"Видимо, он считает нас лохами. При этом сам ошибся в системе координат и проводит крайне опасный для своей страны курс", — сказал Медведев.

Медведев также заявил, что политика Пашиняна напоминает курс Украины после Революции достоинства. Он обвинил армянского премьера в том, что тот якобы "толкает страну по пути бандеровской Украины", и подчеркнул, что Ереван недооценивает поддержку, которую раньше получал от Москвы.

"Особо опасно, что временный правитель Никол активно толкает свое отечество на скорбный путь бандеровской Украины", — добавил Медведев.

Такие заявления прозвучали на фоне дискуссий о грядущем геополитическом выборе Армении в преддверии парламентских выборов. В Москве уже неоднократно предупреждали, что совместить полноценное членство Армении в ЕАЭС с курсом на интеграцию в Европейский Союз выглядит невозможным для России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России пригрозили начать новое "СВО" против Армении: Ереван отреагировал на угрозы.

Также "Комментарии" писали, что Дмитрий Медведев истерически отреагировал на массированный удар РФ по Украине.