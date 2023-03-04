Шокирующее поведение русской учительницы: назвала ученика предателем

В сеть попало видео, где учительница русского языка оскорбляет своего ученика. Педагог указывает, что ученик предатель и называет его уродом, а затем приказывает изгнать ученика из школы. Вероятно, учительница разозлилась, что ее ученик опоздал на "празднование" аннексии украинской территорий. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Антона Геращенко.

Российская учительница накричала на своего ученика. Фото из открытых источников

Учительница русской школы говорит ученику восьмого класса, что он опоздал на урок и поэтому она позвонит его матери. Во время разговора учительница русского языка называет ученика уродом и несколько раз повторяет, что он предатель.

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"Для меня ты ноль. Можешь перейти в другую школу, может там изменников берут, здесь ты изменник. Вали отсюда. Ты изменник. Урод, знаешь сколько таких сейчас в Украине? Ты изменник. Уроды, если у вас с детства нет патриотизма", – кричит на ученика педагог.

Далее преподаватель угрожает написать негативную характеристику для своего ученика и говорит, что выгоняет его из школы.

"Так и напишу – урод, начиная с восьмого класса, с 21 февраля 2023 года стал уродом", — заявляет учительница русского языка.

Посмотреть видео с инцидентом с шокирующим поведением русской учительницы можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший российский президент Дмитрий Медведев пригрозил уничтожить немецкий танковый завод, который планируется построить в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Российская Федерация возмущена решением Сербии прислать оружие Украине. Сербия сообщила, что она не отправляла оружие в Киев, а продала его своим союзникам.