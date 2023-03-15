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Шойгу обвинил США в провокациях

Сегодня состоялся телефонный разговор Сергея Шойгу с американским коллегой Ллойдом Остином

сегодня, 22:55
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Автор:

Моесеенко Валентина

Министерство обороны России выпустило заявление о телефонном разговоре Сергея Шойгу с американским коллегой Ллойдом Остином. Здесь все ожидаемо: главной темой был инцидент с американским беспилотником, пишут "Комментарии".

Шойгу обвинил США в провокациях

Шойгу сказал Остину, что причина инцидента с дроном – несоблюдение российских ограничений на полеты

В изложении российского ведомства, Шойгу отметил, что причиной инцидента считают действия США — несоблюдения Российской зоны ограничения полетов, установленной в связи с проведением "спецоперации", а также усиление американцами разведывательной деятельности направленной против интересов России, передает ТАСС.


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Шойгу также отметил, что полеты БпЛА США у побережья Крыма "носят провокационный характер, что создает предпосылки для эскалации обстановки".

США настаивают, что они действовали в международном воздушном пространстве. Представитель Госдепартамента Нед Прайс в среду также напомнил, что США, как и большинство стран мира, не признают незаконную аннексию Крыма Россией и считают его территорией Украины.

Атака российских истребителей над Черным морем на американский разведывательный дрон MQ-9 остается одной из топ-тем. В США заявили, что продолжат полеты в международном воздушном пространстве над Черным морем, россияне предупредили, что будут пытаться достать упавшие в море остатки БПЛА.

"Комментарии" также писали о том, что российские истребители сбили над Черным морем американский дрон.

Сообщал портал "Комментарии" и зачем РФ понадобился прецедент со сбитым беспилотником США – будет ли новое обострение История со сбитым американским беспилотником выглядит постановочной, абсолютно срежиссированной со стороны РФ.

Читайте также на портале "Комментарии" - Россия опровергает свою причастность к атаке беспилотника США.



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