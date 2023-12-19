Шойгу раскрыл, до какого количества РФ хочет "раздуть" армию

Глава российского оборонного Министерства Сергей Шойгу "заныл" о возможности серьезных внешних угроз, поэтому он сказал, что в этой связи российскую армию "раздувают".

Сергей Шойгу (фото из открытых источников)

Министр обороны РФ сообщил, что "пропорционально внешним угрозам численность вооруженных сил в дальнейшем будет доведена до 1,5 миллиона военнослужащих". "С декабря началось наращивание численности вооруженных сил до 1 миллиона 320 тысяч человек...", — сообщает об этом замысле Сергея Шойгу "РИА Новости".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин приказал вооружить российскую армию новым оружием. Российский президент Владимир Путин подчеркнул, что нужно вооружать российскую армию "боевыми лазерами" и работами со "искусственным интеллектом".

Этот указ он объявил, выступая на коллегии российского Министерства обороны. Путин сказал, что "во второй армии мира" должны быть "перспективные виды вооружения".

Хозяин Кремля теперь уверяет, что достигнуты результаты на этих направлениях, а обеспечение российской оккупационной армии на территории Украины "улучшается".

Также "Комментарии" писали о том, что РФ в 2024 году потратит на армию почти треть бюджета. Российский диктатор Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2024 год, почти треть которого впервые в истории РФ пойдет на содержание армии и оборонно-промышленного комплекса. Заложенная на оборону сумма (10,775 триллиона рублей) на 70% больше, чем в 2023 году.

Политтехнолог, офицер ВСУ Виктор Таран обращает внимание, что подписанный Путиным бюджет рассчитан на три года (2024-2026). И он будет выполнять для россиян ряд стратегических задач. Одно из которых – как минимум не уменьшение, а то и увеличение боевых действий на территории Украины. Второе – пополнить запас вооружений и снарядов, значительно сократившийся в РФ из-за этой войны.

