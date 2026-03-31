RU UA
Главная Новости Мир Россия Шутки в РФ закончились: известно о новом жестком решении Кремля
Шутки в РФ закончились: известно о новом жестком решении Кремля

Кремль ужесточает запреты: планирует внедрение новых ограничений для использования VPN-сервисов

31 марта 2026, 19:23
Автор:
Кречмаровская Наталия

В России постоянно вводят ограничения доступа к информации россиян оставляют без Telegram, отключают мобильный интернет. А лидер РФ Владимир Путин поручил ограничить доступ иностранных фильмов к прокату в РФ.

Теперь российские власти заговорили о новых ограничениях.

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что российские власти продолжают системно ограничивать россиянам доступ к неподцензурному интернету. В Минцифре РФ, по данным аналитиков Центра, заговорили о введении новых ограничений для использования VPN-сервисов, которые используются для обхода государственных блокировок.

"Публично обещая, не вводить наказание за пользование VPN, в Кремле планируют ввести финансовые ограничения на использование сервисов. Это сделает свободный доступ к сети дорогим и недоступным для многих россиян", — говорится в сообщении.

При этом с 1 апреля мобильные операторы обязали отключить пополнение баланса Apple ID со счета мобильного телефона. Это, как объяснили в ЦПД, снизит возможности пользоваться VPN-сервисами.

Кремль позволяет россиянам доступ только к "правильной" информации. Платформам из так называемых белых списков позволят работать при отключении интернета только при полном запрете доступа для пользователей с включенным VPN.

"Кремль целенаправленно создает для россиян "цифровой железный занавес", заставляя их потреблять исключительно государственный пропагандистский контент", — отметили в Центре противодействия дезинформации.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в России накапливаются проблемы — ситуация ухудшается даже в Москве и Петербурге. В России впервые с 2000 года сократилось количество магазинов на фоне экономического кризиса и экономии населения.



Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid0Qj8nFVg47QwC3nsHSXdQBYBS5hd849Ve6Y7t8TXzKF34jJ56459UTSXQW9isYc2Dl
