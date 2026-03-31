Шутки в РФ закончились: известно о новом жестком решении Кремля

В России постоянно вводят ограничения доступа к информации россиян оставляют без Telegram, отключают мобильный интернет. А лидер РФ Владимир Путин поручил ограничить доступ иностранных фильмов к прокату в РФ.

Ситуация в РФ. Фото портал "Комментарии"

Теперь российские власти заговорили о новых ограничениях.

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что российские власти продолжают системно ограничивать россиянам доступ к неподцензурному интернету. В Минцифре РФ, по данным аналитиков Центра, заговорили о введении новых ограничений для использования VPN-сервисов, которые используются для обхода государственных блокировок.

"Публично обещая, не вводить наказание за пользование VPN, в Кремле планируют ввести финансовые ограничения на использование сервисов. Это сделает свободный доступ к сети дорогим и недоступным для многих россиян", — говорится в сообщении.

При этом с 1 апреля мобильные операторы обязали отключить пополнение баланса Apple ID со счета мобильного телефона. Это, как объяснили в ЦПД, снизит возможности пользоваться VPN-сервисами.

Кремль позволяет россиянам доступ только к "правильной" информации. Платформам из так называемых белых списков позволят работать при отключении интернета только при полном запрете доступа для пользователей с включенным VPN.

"Кремль целенаправленно создает для россиян "цифровой железный занавес", заставляя их потреблять исключительно государственный пропагандистский контент", — отметили в Центре противодействия дезинформации.

