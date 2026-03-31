Жарти у РФ закінчилися: відомо про нове жорстке рішення Кремля

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
У Росії постійно впроваджують обмеження доступу до інформації росіян залишають без Telegram, відключають мобільний інтернет. А лідер РФ Володимир Путін доручив обмежити доступ іноземних фільмів до прокату у РФ.
Тепер російська влада заговорила про нові обмеження.
У Центрі протидії дезінформації повідомили, що російська влада продовжує системно обмежувати росіянам доступ до непідцензурного інтернету. У Мінцифри РФ, за даними аналітиків Центру, заговорили про впровадження нових обмежень для використання VPN-сервісів, які використовуються для обходу державних блокувань.
При цьому з 1 квітня мобільних операторів зобов’язали відключити поповнення балансу Apple ID з рахунку мобільного телефону. Це, як пояснили в ЦПД, зменшить можливості користуватися VPN-сервісами.
Кремль дозволяє росіянам доступ тільки до “правильної” інформації. Платформам із так званих білих списків дозволять працювати під час відключень інтернету лише за умови повної заборони доступу для користувачів з увімкненим VPN.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Росії накопичуються проблеми — ситуація погіршується навіть в Москві та Петербурзі. В Росії вперше з 2000 року скоротилася кількість магазинів на тлі економічної кризи та економії населення.