Жарти у РФ закінчилися: відомо про нове жорстке рішення Кремля

У Росії постійно впроваджують обмеження доступу до інформації росіян залишають без Telegram, відключають мобільний інтернет. А лідер РФ Володимир Путін доручив обмежити доступ іноземних фільмів до прокату у РФ.

Тепер російська влада заговорила про нові обмеження.

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що російська влада продовжує системно обмежувати росіянам доступ до непідцензурного інтернету. У Мінцифри РФ, за даними аналітиків Центру, заговорили про впровадження нових обмежень для використання VPN-сервісів, які використовуються для обходу державних блокувань.

“Публічно обіцяючи, не вводити покарання за користування VPN, в Кремлі планують запровадити фінансові обмеження на користування сервісами. Це зробить вільний доступ до мережі дорогим та недоступним для багатьох росіян”, — йдеться у повідомленні.

При цьому з 1 квітня мобільних операторів зобов’язали відключити поповнення балансу Apple ID з рахунку мобільного телефону. Це, як пояснили в ЦПД, зменшить можливості користуватися VPN-сервісами.

Кремль дозволяє росіянам доступ тільки до “правильної” інформації. Платформам із так званих білих списків дозволять працювати під час відключень інтернету лише за умови повної заборони доступу для користувачів з увімкненим VPN.

“Кремль цілеспрямовано створює для росіян “цифрову залізну завісу”, змушуючи їх споживати виключно державний пропагандистський контент”, — зазначили в Центрі протидії дезінформації.

