Сильні вибухи і заграва вогню в Росії: в якій області було найгучніше

У Росії заявили про пошкоджене судно через атаку БпЛА

18 грудня 2025, 07:03
У Ростові-на-Дону та Батайську Ростовської області в ніч проти 18 грудня лунали вибухи. Як передає портал "Коментарі", про це повідомляє низка російських ЗМІ.

Сильні вибухи і заграва вогню в Росії: в якій області було найгучніше

Вибухи у Росії. Фото: з відкритих джерел

Зазначається, що близько 23:30 почали з'являтися повідомлення про вибухи у Ростові-на-Дону та Батайську. Місцеві Telegram-канали публікували фото та відео вибухів. Також повідомлялося про роботу російського ППО.

Місцеві жителі скаржилися, що у деяких населених пунктах Ростовської області зникло світло.

Атаку невідомою зброєю підтвердив губернатор Ростовської області Юрій Слюсар. Також він поінформував, що у порту міста вражено судно.

"У порту Ростова пошкоджено судно, за попередніми даними, серед екіпажу є жертви. Інформація уточнюється. У Батайську медична допомога знадобилася чотирьом жителям", – наголосив путінський чиновник.

Пізніше мер російського Ростова-на-Дону Олександр Скрябін повідомив, що пожежу гасять на танкері, яка "постраждала від удару ЗСУ. Є загиблі та постраждалі".

У місцевих пабликах уточнили – горить нафтовий танкер. Розливу нафтопродуктів нібито вдалося уникнути.

Також вранці Міноборони Росії повідомило про 47 нібито збитих "українських безпілотників" за ніч 18 грудня над областями РФ.

Читайте також на порталі "Коментарі" — до Міноборони Росії відзвітували про 94 нібито знешкоджені "українські дрони" за ніч 17 грудня над областями Федерації та акваторіями Чорного та Азовського морів.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Москву атакували дрони у ніч, 15 грудня, лунали вибухи. Мер столиці країни-агресора Сергій Собянін заявив, що російська ППО нібито збила 15 дронів.




