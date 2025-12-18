Сильні вибухи і заграва вогню в Росії: в якій області було найгучніше

У Ростові-на-Дону та Батайську Ростовської області в ніч проти 18 грудня лунали вибухи. Як передає портал "Коментарі", про це повідомляє низка російських ЗМІ.

Вибухи у Росії. Фото: з відкритих джерел

Зазначається, що близько 23:30 почали з'являтися повідомлення про вибухи у Ростові-на-Дону та Батайську. Місцеві Telegram-канали публікували фото та відео вибухів. Також повідомлялося про роботу російського ППО.

Місцеві жителі скаржилися, що у деяких населених пунктах Ростовської області зникло світло.

Атаку невідомою зброєю підтвердив губернатор Ростовської області Юрій Слюсар. Також він поінформував, що у порту міста вражено судно.

"У порту Ростова пошкоджено судно, за попередніми даними, серед екіпажу є жертви. Інформація уточнюється. У Батайську медична допомога знадобилася чотирьом жителям", – наголосив путінський чиновник.

Пізніше мер російського Ростова-на-Дону Олександр Скрябін повідомив, що пожежу гасять на танкері, яка "постраждала від удару ЗСУ. Є загиблі та постраждалі".

У місцевих пабликах уточнили – горить нафтовий танкер. Розливу нафтопродуктів нібито вдалося уникнути.

Також вранці Міноборони Росії повідомило про 47 нібито збитих "українських безпілотників" за ніч 18 грудня над областями РФ.

