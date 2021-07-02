"Сине-желтый флаг над Госдумой": как в Кремле отреагировали на заявления Зеленского

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Вечканова Елена
В России не
оценили то, как глава украинского государства Владимир Зеленский расценивает
вероятность "единонародства" для россиян и украинцев. По информации
пропагандистского ресурса "Интерфакс-Россия", никакой подготовки к вероятно
предстоящей встрече Путина и Зеленского Кремль не проводит.
Песков раскритиковал последние высказывания Зеленского. Фото: Seth Wenig / AP
Сообщая
информацию, росСМИ цитируют спикера Кремля Дмитрия Пескова. По его мнению,
последние выступления украинского президента, где был упомянут "сине-желтый
флаг над Госдумой" и гривна в качестве валюты для России, были весьма "жесткими"
и "неудачными".
Песков уверен,
что характер подобных заявлений Зеленского может снизить актуальность возможного
саммита между главами РФ и Украины. К тому же чиновник отметил, что
дипломатическая работа в этом направлении даже не начиналась.
Напомним, что заявления
об украинском государственном флаге над российским парламентом прозвучали от
Владимира Зеленского, как ответ на утверждения Путина о том, что украинцы являются "одним народом с россиянами".
"Комментарии"
также сообщали, какое условие выдвинул глава украинского государства для того, чтобы вероятный саммит с российским президентом все же состоялся. Подробнее о заявлении Владимира Зеленского читайте в нашем материале.
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