"Сине-желтый флаг над Госдумой": как в Кремле отреагировали на заявления Зеленского

В России не оценили то, как глава украинского государства Владимир Зеленский расценивает вероятность "единонародства" для россиян и украинцев. По информации пропагандистского ресурса "Интерфакс-Россия", никакой подготовки к вероятно предстоящей встрече Путина и Зеленского Кремль не проводит.



Песков раскритиковал последние высказывания Зеленского. Фото: Seth Wenig / AP

Сообщая информацию, росСМИ цитируют спикера Кремля Дмитрия Пескова. По его мнению, последние выступления украинского президента, где был упомянут "сине-желтый флаг над Госдумой" и гривна в качестве валюты для России, были весьма "жесткими" и "неудачными".

Песков уверен, что характер подобных заявлений Зеленского может снизить актуальность возможного саммита между главами РФ и Украины. К тому же чиновник отметил, что дипломатическая работа в этом направлении даже не начиналась.

"Субстантивно никакой подготовки не ведется и никакие шаги в этом плане не предпринимаются", — сказал Песков.

Напомним, что заявления об украинском государственном флаге над российским парламентом прозвучали от Владимира Зеленского, как ответ на утверждения Путина о том, что украинцы являются "одним народом с россиянами".

"Комментарии" также сообщали, какое условие выдвинул глава украинского государства для того, чтобы вероятный саммит с российским президентом все же состоялся. Подробнее о заявлении Владимира Зеленского читайте в нашем материале.

Помимо прочего на портале мы рассказывали, что, по мнению директора Киевского института мирных исследований, профессора, политэксперта Андрея Мишина, проблемы Украины с Владимиром Путиным начались вскоре после его вступления в должность президента. Специалист считает, что глава РФ на данном этапе является одним из самых сложных переговорщиков на уровне глав государств в XXI веке. В нашей публикации удастся узнать, когда, скорее всего, наши страны смогут наладить дипломатические отношения.

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