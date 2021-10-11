Скандальная статья Медведева об Украине: есть ли связь с приездом Нуланд в РФ и подозрениями Медведчуку

В понедельник, 11 октября, зампредседателя Совета безопасности России, бывший премьер и бывший президент РФ Дмитрий Медведев написал жесткую статью об Украине. В ней он пояснял, почему не получится наладить в обозримом будущем украино-российские отношения.

Дмитрий Медведев - фото: twitter (medvedevrussia)

Можно ли увязывать это с очередными подозрениями нардепу (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку, а также с приездом в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд? Добьется ли Кремль своих целей такого рода месседжами? Ответы на эти вопросы издание "Комментарии" искало вместе с экспертами.

Статья Медведева – сигнал о том, что проблемные вопросы Кремль будет обсуждать уже с новым украинским руководством

Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов обращает внимание, что статья Медведева появилась непосредственно после оглашения очередного подозрения Медведчука. Но, по его мнению, вряд ли деятельность украинских правоохранителей стала поводом для публикации.

"Главный месседж – Россия не будет договариваться с политическим руководством Украины, – отмечает эксперт. – Это фактически выход из диалога по поводу проведения двусторонней встречи. Медведев ясно пишет, что проблемные вопросы российская сторона сейчас решает "через голову" Украины. Кремль считает своей заслугой получение согласия Запада на достройку "Северного потока-2", а также отказ Украины со стороны НАТО в предоставлении ПДЧ. "Газовая дипломатия" продолжает работать в Европе, на фоне резкого роста цен на энергоресурсы Россия собирается и далее добиваться политических целей".

По мнению Игоря Попова, в случае обострения энергетических проблем в Украине этой зимой, Россия, вероятно, будет не просто выдвигать политические условия для их решения, но и ставить неприемлемые требования вплоть до новых выборов и конституционной реформы, как минимум – назначения нового правительства.

"То есть, статья Медведева от 1 октября – сигнал о том, что проблемные вопросы Кремль будет обсуждать уже с новым украинским руководством. И то в случае смены внешней политики", – резюмирует Игорь Попов.

Статья экс-премьера и экс-президента Медведева – это в большей степени попытка напомнить о себе, а не заявить о российской позиции

Политолог, конфликтолог Богдан Петренко не исключает, что Медведев пытался подогнать позицию под визит Нуланд. Но считает, что вряд ли Нуланд будет прислушиваться к мнению "сбитого летчика в почетной отставке". То есть, к человеку, который не влияет на политические процессы в Российской Федерации.

а затем — его переписывают и переосмысливают политики поменьше. Такая форма вождизма в Российской Федерации, – поясняет эксперт. – Но использование достаточно резких слов типа "ублюдочный" и "дебильний", а также прямые наезды на президента Украины Зеленского ("вывернутый наизнанку человек"), говорят о том, что Медведев выпал из российского контекста и не относится к руководству страны. Кремль может лишь опосредованно заявлять о подобных вещах". "Статья экс-премьера и экс-президента Медведева – это в большей степени попытка напомнить о себе, а не заявить о российской позиции. Она написана вполне в стиле "по заветам Ильича". То есть, Путин летом сначала изложил свое видение истории,

Богдан Петренко допускает, что Медведев пытается занять нишу лайтового Жириновского (лидер ЛДПР всегда выполнял роль "пробы пера" для официального Кремля).

"Но для этого есть сам Владимир Вольфович. Зачем Кремлю еще один глашатай? Ну, а заявления, прозвучавшие в статье, – это повтор российской мантры о "фейковости" Украины, о недоговороспособности и внешнем управлении. Традиционная пропаганда и фейки. Ничего нового. И ни к чему это не приведет", – резюмирует Богдан Петренко.

Ранее "Комментарии" писали, что в Кремле отреагировали на скандальную статью Медведева об Украине.

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