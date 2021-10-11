В Кремле отреагировали на скандальную статью Медведева об Украине

Позиция замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева относительно бессмысленности контактов с украинской стороной полностью сходится с официальной позицией Кремля. Как информирует издание "Комментарии", такое мнение озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Дмитрий Песков. Фото: liga.net

Спикер российского президента отметил, Дмитрий Медведев все назвал своими именами, охарактеризовав реальную картину, которая сложилась на сегодняшний день в двусторонних отношениях России и Украины. Москве все сложнее и сложнее вести диалог с Киевом из-за неготовности украинских коллег выполнять ранее взятые на себя обязательства.

Дмитрий Песков добавил, официальная Москва уже не единожды озвучивала позицию о бесперспективности встречи президентом России и Украины до тех пор, пока не удастся наработать компромиссную повестку дня. На сегодняшний день диалога не получается. Поэтому все изложенное в своей статье Дмитрием Медведевым есть правда. Эту позицию уже в Кремле озвучивали ранее, Дмитрий Медведев лишь ее подтвердил.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дмитрий Медведев считает бессмысленными контакты с украинской властью. Если говорить об Украине, то не Киевом, а с Вашингтоном.

Также издание "Комментарии" сообщало гневном ответе нардепа Алексея Гончаренко Дмитрию Медведеву, который вновь вспомнил об Украине. Нардеп напомнил, что Медведев потерял важный пост в России и того запихнули на вторые роли в Совбез РФ и вот теперь дали команду – рассказать о потере субъектности Украины, хотя, как раз сам Медведев потерял свою субъектность.





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