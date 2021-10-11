Скандальная статья об Украине и ее власти: что скрывается за оскорблениями Медведева

Заместитель председателя Совбеза России, экс-премьер и экс-президент РФ Дмитрий Медведев написал довольно резкую статью об Украине, в которой обосновал, почему не получится наладить в обозримом будущем украино-российские отношения.

Дмитрий Медведев - фото из открытых источников

Опрошенные изданием "Комментарии" эксперты проанализировали этот выпад.

Договариваться — не надо, надо ждать "своих" пророссийских в украинской политике

Аналитик Украинского независимого центра политических исследований, представитель Национальной платформы для диалога про мир и безопасную реинтеграцию Юлия Тищенко уверена, что Медведев описал традиционные страхи и представления россиян об украинской стороне.

"Раздражающие моменты: Крымская платформа, закон о коренных народах, историческая память, европейская и евроатлантическая интеграция Украины. В тексте прямой посыл – договариваться — не надо, надо ждать "своих" пророссийских в украинской политике. В соответствии с этим неизменной остается линия на расшатывание со стороны РФ ситуации в Украине, попытки выстраивать политическое влияние на украинских политических акторов, продвигать "своих". Эта стратегия неизменна для РФ", – подчеркивает Юлия Тищенко.

По ее мнению, это указывает на традиционное неприятие российской властью украинской независимости и суверенитета.

увидевшей свет летом", – резюмирует аналитик. "Также статья — претензия на внутрироссийские расклады по "преемнику", по крайней мере, в безопасностной сфере. А еще это – развитие и поддержка тезисов аналогичной статьи Путина,

Признать же, что Россия в реальности проиграла Украине, Кремль не может

Политолог, глава платформы Единый координационный центр Олег Саакян акцентирует, что текст, под которым стоит авторство Медведева – достаточно глубокий, хоть и написан поверхностным языком. При этом он пропитан невежеством и обидами.

которая для Кремля закончилась успехом (в его понимании), началась раздача медалек, приписывание себе заслуг. И, как следствие, перераспределение сил и значимости в кремлевской элите. И Медведеву сейчас, очевидно, необходимо переподтверждать свою состоятельность в том статусе, в котором он находится в Совбезе. Отсюда – потребность именно ему сделать подобное заявление, именно в такой форме, с оскорблениями в адрес Украины. Для придания некой "мускулинности" его фигуре в политическом истеблишменте", – отмечает Олег Саакян. "Думаю, его появление спровоцировано внутренними политическими процессами в РФ. После сентябрьской избирательной кампании в Госдуму,

С другой стороны, продолжает эксперт, именно такая тематика появилась неспроста. В российском истеблишменте, подчеркивает Олег Саакян, украинский вопрос является болезненным, триггерным. Российские элиты пытаются для себя осмыслить, почему же им не удается с Украиной. Почему вливание колоссальных ресурсов и превосходные стартовые позиции для того, чтобы сохранять Украину в сфере своего влиянии, оборачивались для них каждый раз фиаско.

"И для них серьезная травма, что они уже понимают – Украина проиграна ими стратегически, на поколения вперед. И им важно провести некую проработку, пояснения, осмысление – что и почему пошло не так. Здесь же существует страх. Если признать, что они что-то делают неправильно, это – потребность изменений. И признание того, что Россия просто неспособна по отношению к Украине в сегодняшнем виде к нетоксичным межгосударственным отношениям. Потому и появляется такое доктриальное обоснование того, что не Россия что-то неправильно делает, а сама Украина вот такая вот плохая. И это прогресс", – уверен эксперт.

Он поясняет: то есть, уже не украинской президент плохой, как ранее. А плохой народ, который ищет свою идентичность.

"В статье Медведев глумится над этим процессом. Но, по факту, его признаёт. И уже есть признание субъектности Украины. Да, Медведев подчеркивает, что украинцы якобы зависят от внешнего управления, говорит о вассалах и прочем. Мол, надо дождаться власть в Киеве, с которой можно говорить. Признать же, что Россия в реальности проиграла Украине, Кремль не может, – подчеркивает Олег Саакян. – Как не может признать, что получил лишь тактическую пиррову победу в виде оккупации Крыма и части Донецкой и Луганской областей. При этом не достиг главного, не добился стратегической победы. А получил колоссальное стратегическое поражение. Фактически, Медведев дает своеобразный эмоциональный выход для российского истеблишмента, поясняя, почему надо поставить отношения на паузу. По логике, рупором которой избран Медведев, не надо меняться, это не Россия не права, не Россия неправильно трактует процессы и ведет себя по скотски на международной арене. Это просто плохая Украина".

Эта статья свидетельствует о том, что фактически всё идет к заморозке конфликта

Руководитель Центра военно-правовых исследований, адвокат Александр Мусиенко предполагает, что статья Медведева – в первую очередь ответы президенту Украины на его инициативы провести встречу "нормандской четверки" или двухстороннюю между Зеленским и Путиным.

"И эта статья свидетельствует о том, что фактически всё идет к заморозке конфликта. Что какого-то продвижения сейчас в сторону урегулирования не предвидится. Россия показывает, что не готова идти на компромиссы, уступки. Что готова разговаривать лишь с США. Последовательная позиция, они давно распространяют фейки о внешнем управлении в Украине", – поясняет Александр Мусиенко.

По его мнению, такая позиция РФ дает нам шанс становиться сильнее. Подходить с более прагматичными, агрессивными аргументами к ведению переговоров, подводить к этому наших союзников. Оказывать определенное давление.

"Украине важно становится действительно сильным игроком с четкой и последовательной позицией, с которой будут считаться – и которую будут уважать", – уверен эксперт.

Ранее "Комментарии" писали, что экс-советник президента РФ рассказал, почему Путин поставил Зеленского в положение вилки.

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