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Сколько россиян поддерживает вывод армии РФ из Украины и возвращения к границам 1991 года

У граждан России спросили, как должны быть мирные условия об окончании войны в Украине.

сегодня, 13:05
Автор:
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Slava Kot
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Результаты опроса Russian Field указывают, что среди россиян есть мнения о мирных переговорах по окончании войны в Украине с условием вывода российских войск из украинских территорий в пределах 1991 года. Однако эта доля граждан РФ составляет несколько процентов.

Сколько россиян поддерживает вывод армии РФ из Украины и возвращения к границам 1991 года

Какие мирные условия поддерживают россияне. Фото из открытых источников

Компания Russian Field спросила россиян, каким должно быть мирное соглашение между Украиной и Россией, чтобы вы его поддержали. Вариант возвращения к границам 1991 г. поддержало 3% россиян. Также 3% граждан России согласны на вывод руссийских войск из Украины.


Однако 3% россиян также избрали вариант присоединения всей территории Украины к РФ, а также демилитаризацию Украины и устранение военной угрозы. Среди самых популярных вариантов россияне указали возвращение к мирной жизни и прекращение гибели людей – 10%. 9% опрошенных выступили за присоединение так называемых ДНР и ЛНР к территории РФ.

1% опрошенных выступили против любых мирных договоров между Украиной и Россией.

Посмотреть результаты опроса среди россиян по условиям мирных переговоров об окончании войны между Украиной и Россией можно ниже:

Сколько россиян поддерживает вывод армии РФ из Украины и возвращения к границам 1991 года - фото 2

Отметим, что вопрос был открыт, таким образом, россияне самостоятельно писали ответ, а не выбирали один из предложенных вариантов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у большинства россиян впервые изменилась позиция по войне в Украине. Результаты опроса свидетельствуют, что в октябре впервые большинство россиян поддержали мирные переговоры, а не продолжение боевых действий.

Также "Комментарии" писали об опросе среди граждан Румынии, который показал, что отношение к Украине стало более позитивным, а к России он значительно снизился за последние 10 лет.



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