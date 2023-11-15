Сколько россиян поддерживает вывод армии РФ из Украины и возвращения к границам 1991 года

Результаты опроса Russian Field указывают, что среди россиян есть мнения о мирных переговорах по окончании войны в Украине с условием вывода российских войск из украинских территорий в пределах 1991 года. Однако эта доля граждан РФ составляет несколько процентов.



Какие мирные условия поддерживают россияне. Фото из открытых источников

Компания Russian Field спросила россиян, каким должно быть мирное соглашение между Украиной и Россией, чтобы вы его поддержали. Вариант возвращения к границам 1991 г. поддержало 3% россиян. Также 3% граждан России согласны на вывод руссийских войск из Украины.

Однако 3% россиян также избрали вариант присоединения всей территории Украины к РФ, а также демилитаризацию Украины и устранение военной угрозы. Среди самых популярных вариантов россияне указали возвращение к мирной жизни и прекращение гибели людей – 10%. 9% опрошенных выступили за присоединение так называемых ДНР и ЛНР к территории РФ.

1% опрошенных выступили против любых мирных договоров между Украиной и Россией.

Посмотреть результаты опроса среди россиян по условиям мирных переговоров об окончании войны между Украиной и Россией можно ниже:





Отметим, что вопрос был открыт, таким образом, россияне самостоятельно писали ответ, а не выбирали один из предложенных вариантов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у большинства россиян впервые изменилась позиция по войне в Украине. Результаты опроса свидетельствуют, что в октябре впервые большинство россиян поддержали мирные переговоры, а не продолжение боевых действий.

Также "Комментарии" писали об опросе среди граждан Румынии, который показал, что отношение к Украине стало более позитивным, а к России он значительно снизился за последние 10 лет.