Сколько российских генералов поддержали "мятеж" Пригожина: в СНБО дали ответ

Провалившийся "мятеж" главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина поддержали 14 генералов армии России. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Reuters" сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Евгений Пригожин. Фото: из открытых источников

Секретарь СНБО рассказал, что на сторону основателя ЧВК в регулярной российской армии стало много людей.

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По информации Данилова, в войсках РФ есть много командиров, симпатизирующих Пригожину. Кроме того, они не хотят продолжать идти за президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мне известны 14 российских генералов, которые поддерживали Пригожина", — подытожил Алексей Данилов.

Отметим, во вторник, 24 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин от словесной конфронтации с верхушкой Минобороны РФ в лице министра Сергея Шойгу и руководителя Генштаба Валерия Герасимова перешел к активным действиям. Пригожин обвинил "миноборонцев" в ракетном ударе по тыловой базе "Вагнера", на улицах российских городов появилась военная техника, "вагнеровцы" взяли админздания (в том числе минобороны) в Ростове, требуя "голов" Шойгу и Герасимова. Что произошло и почему? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

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