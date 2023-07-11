Сколько российских генералов поддержали "мятеж" Пригожина: в СНБО дали ответ

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Кравцев Сергей
Провалившийся "мятеж" главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина поддержали 14 генералов армии России. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Reuters" сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.
Евгений Пригожин. Фото: из открытых источников
Секретарь СНБО рассказал, что на сторону основателя ЧВК в регулярной российской армии стало много людей.
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По информации Данилова, в войсках РФ есть много командиров, симпатизирующих Пригожину. Кроме того, они не хотят продолжать идти за президентом РФ Владимиром Путиным.
Отметим, во вторник, 24 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин от словесной конфронтации с верхушкой Минобороны РФ в лице министра Сергея Шойгу и руководителя Генштаба Валерия Герасимова перешел к активным действиям. Пригожин обвинил "миноборонцев" в ракетном ударе по тыловой базе "Вагнера", на улицах российских городов появилась военная техника, "вагнеровцы" взяли админздания (в том числе минобороны) в Ростове, требуя "голов" Шойгу и Герасимова. Что произошло и почему? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.
Читайте также на портале "Комментарии" — по данным британской разведки, российское руководство, похоже, устроило разбирательства среди высшего офицерского состава, некоторые высокопоставленные генералы (тот же Суровикин) могут быть арестованы. А 5 июля российские СМИ опубликовали кадры с обысков в особняке и офисе Пригожина в Петербурге. По мнению замминистра обороны Украины Анны Маляр, пригожинский бунт и последующие события привели к тому, что многие россияне начали пересматривать свое отношение к высшему руководству страны-агрессора в худшую сторону. О чем говорят действия Кремля последнего времени в ракурсе реакции на мятеж? Почему затих Пригожин – стоит ли его уже списывать со счетов? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
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