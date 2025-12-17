Скрытая нефтяная бомба может взорвать бюджет России

Мировой рынок нефти таит риск, который в ближайшие месяцы может ударить по российской экономике. Речь идет о масштабном избытке нефти, сформированном из-за санкций и накопления стратегических резервов Китаем. Если этот объем одновременно выйдет на рынок, цены могут резко упасть, а бюджет РФ испытать серьезный дефицит.

Падение цен на нефть грозит бюджету России. Фото из открытых источников

Аналитик энергетического сектора Войцех Якубик обращает внимание на данные компании Vortex, где указано, что в море на танкерах находится около 1,4 млрд баррелей нефти, которую невозможно разгрузить из-за ограничений против России, Ирана и Венесуэлы. Это на 24% больше среднего показателя 2016–2024 годов. Доля санкционной нефти в этом избытке выросла до 15% мировых поставок.

Пока рынок воздерживается от резкого падения цен благодаря Китаю, активно пополняющему стратегические резервы. По оценкам Rystad Energy, в этом году Пекин добавлял в запасы около 290 тыс. баррелей в сутки, накопив уже 97 млн баррелей. Однако, по словам Якубика, это лишь откладывает проблему, ведь цена за баррель на рынке еще не полностью отражает растущий профицит.

Дополнительное давление создают слабые макроэкономические показатели Китая, где промышленное производство и продажи авто растут медленнее ожиданий. По мнению аналитика, если спрос не восстановится, а резервы перестанут пополняться, цена Brent может опуститься ниже 60 долларов за баррель. Для России это означает еще худшие условия, ведь нефть Urals иногда продается в 20-30 долларов ниже Brent.

Якубик отмечает, что россияне могут частично адаптироваться к новым санкциям, таким как США ввели против "Роснефти" и "Лукойла", но в условиях избытка нефти на рынке они не достигнут ожидаемой отдачи от экспорта. По оценкам Reuters, доходы России от продажи газа и нефти в декабре, как ожидается, будут самыми низкими с 2020 года, сократившись почти вдвое до 410 миллиардов рублей. Основными причинами являются падение цен на нефть и укрепление рубля.

Бюджетная цена на нефть Urals может снизиться примерно до 40-45 долларов за баррель по сравнению с нынешними 57 долларами, запланированными на 2025 год. Ожидается, что доходы бюджета от продажи газа и нефти в 2025 году достигнут 8,6 триллиона рублей, что на 22% меньше, чем в прошлом году.

Как указывает Войцех Якубик, потенциальный взрыв скрытой бомбы на рынке нефти будет означать еще большие бюджетные проблемы для россиян в 2026 году, даже если им удастся частично преодолеть влияние санкций.

