Світовий ринок нафти приховує ризик, який у найближчі місяці може вдарити по російській економіці. Йдеться про масштабний надлишок нафти, сформований через санкції та накопичення стратегічних резервів Китаєм. Якщо цей обсяг одночасно вийде на ринок, ціни можуть різко впасти, а бюджет РФ зазнати серйозного дефіциту.

Падіння цін на нафту загрожує бюджету Росії. Фото з відкритих джерел

Аналітик енергетичного сектору Войцех Якубік звертає увагу на дані компанії Vortex, де вказано, що у морі на танкерах перебуває близько 1,4 млрд барелів нафти, яку неможливо розвантажити через обмеження проти Росії, Ірану та Венесуели. Це на 24% більше за середній показник 2016–2024 років. Частка санкційної нафти в цьому надлишку зросла до 15% світових поставок.

Поки що ринок утримується від різкого падіння цін завдяки Китаю, який активно поповнює стратегічні резерви. За оцінками Rystad Energy, цьогоріч Пекін додавав до запасів близько 290 тис. барелів на добу, накопичивши вже 97 млн барелів. Однак, за словами Якубіка, це лише відтерміновує проблему, адже ціна за барель на ринку ще не повністю відображає зростаючий профіцит.

Додатковий тиск створюють слабкі макроекономічні показники Китаю, де промислове виробництво та продажі авто зростають повільніше очікувань. На думку аналітика, якщо попит не відновиться, а резерви перестануть поповнюватися, ціна Brent може опуститися нижче 60 доларів за барель. Для Росії це означає ще гірші умови, адже нафта Urals інколи продається у 20-30 доларів нижче за Brent.

Якубік зауважує, що росіяни можуть частково адаптуватися до нових санкцій, таких як ті, що США запровадили проти "Роснефти" та "Лукойлу", але в умовах надлишку нафти на ринку вони не досягнуть очікуваної віддачі від експорту. За оцінками Reuters, доходи Росії від продажу газу та нафти у грудні, як очікується, будуть найнижчими з 2020 року, скоротившись майже вдвічі до 410 мільярдів рублів. Основними причинами є падіння цін на нафту та зміцнення рубля.

Бюджетна ціна на нафту Urals може знизитися приблизно до 40-45 доларів за барель порівняно з нинішніми 57 доларами, запланованими на 2025 рік. Очікується, що доходи бюджету від продажу газу та нафти у 2025 році досягнуть 8,6 трильйона рублів, що на 22% менше, ніж у попередньому році.

Як вказує Войцех Якубік, потенційний вибух прихованої бомби на ринку нафти означатиме ще більші бюджетні проблеми для росіян у 2026 році, навіть якщо їм вдасться частково подолати вплив санкцій.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про лицемірство ЄС щодо України. Європейські лідери критикують США, але продовжують підтримувати Росію.

Також "Коментарі" писали, що Європа нарешті знайшла спосіб зупинити "тіньовий флот" РФ.