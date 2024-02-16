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Смерть Навального – это демонстративная «казнь». Зачем она понадобилась Путину

Смерть оппозиционного политика Алексея Навального назвал демонстративной казнью в комментарии РБК-Украина военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Таким образом Путин еще раз показал, что его власть – неограниченная

сегодня, 14:43
Автор:
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Ткачик Олеся
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Убийством, которое позволил себе кремлевский диктатор Владимир Путин, назвал смерть Навального Александр Коваленко.

Смерть Навального – это демонстративная «казнь». Зачем она понадобилась Путину

Алексей Навальный

"Более того, мне кажется, это демонстративная казнь. Путину она была нужна, чтобы еще раз показать, что у него неограниченная власть"
, – подчеркнул эксперт.

При этом он напомнил, что также российский диктатор в прошлом году демонстративно убил Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина. Таким образом, говорит Коваленко, он показав, что будет с идущими против него с оружием в руках.

Как считает Коваленко, с Навальным состоялась точно такая же демонстрация. Однако в этот раз Путин показал, что в России не может быть ни одной оппозиции к нему.

"Если бы это был ценный заключенный для российских властей — они бы его оберегали очень тщательно. Но это была ликвидация",
– сказал Коваленко и добавил, что она состоялась практически накануне выборов президентских выборов в РФ.

При этом Коваленко считает, что смерть Навально не повлечет за собой никаких беспорядков в России. По его прогнозу, будет много разговоров, но не больше.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что 16 февраля в исправительной колонии в России умер известный оппозиционер Алексей Навальный, сообщили в ФСИН России в Ямало-Ненецком автономном округе. Там сообщили, что оппозиционеру стало плохо после прогулки, он потерял сознание. После этого к нему прибыли медики из учреждения и вызвали скорую. Были проведены реанимационные мероприятия, не давшие эффекта. Врачи скорой помощи констатировали смерть. Вместе с тем, в российских пабликах сообщают, что якобы причиной смерти оппозиционера Навального стал оторвавшийся тромб.

Также "Комментарии" рассказывали, что спикер Путина Дмитрий Песков сообщил, что пока у него нет никаких деталей по поводу смерти Навального, однако о ней уже доложили кремлевскому диктатору.




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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/vbivstvo-ke-sobi-dozvoliv-putin-chi-vpline-1708085796.html
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