Смерть Навального – это демонстративная «казнь». Зачем она понадобилась Путину

Убийством, которое позволил себе кремлевский диктатор Владимир Путин, назвал смерть Навального Александр Коваленко.

Алексей Навальный

"Более того, мне кажется, это демонстративная казнь. Путину она была нужна, чтобы еще раз показать, что у него неограниченная власть"

, – подчеркнул эксперт.

При этом он напомнил, что также российский диктатор в прошлом году демонстративно убил Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина. Таким образом, говорит Коваленко, он показав, что будет с идущими против него с оружием в руках.

Как считает Коваленко, с Навальным состоялась точно такая же демонстрация. Однако в этот раз Путин показал, что в России не может быть ни одной оппозиции к нему.

"Если бы это был ценный заключенный для российских властей — они бы его оберегали очень тщательно. Но это была ликвидация",

– сказал Коваленко и добавил, что она состоялась практически накануне выборов президентских выборов в РФ.

При этом Коваленко считает, что смерть Навально не повлечет за собой никаких беспорядков в России. По его прогнозу, будет много разговоров, но не больше.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что 16 февраля в исправительной колонии в России умер известный оппозиционер Алексей Навальный, сообщили в ФСИН России в Ямало-Ненецком автономном округе. Там сообщили, что оппозиционеру стало плохо после прогулки, он потерял сознание. После этого к нему прибыли медики из учреждения и вызвали скорую. Были проведены реанимационные мероприятия, не давшие эффекта. Врачи скорой помощи констатировали смерть. Вместе с тем, в российских пабликах сообщают, что якобы причиной смерти оппозиционера Навального стал оторвавшийся тромб.

Также "Комментарии" рассказывали, что спикер Путина Дмитрий Песков сообщил, что пока у него нет никаких деталей по поводу смерти Навального, однако о ней уже доложили кремлевскому диктатору.



