Смертью Навального Путин послал сигнал участникам Мюнхенской конференции. О чем он

Как считает Чалый, на самом деле точно никто не знает, когда именно умер российский оппозиционер Алексей Навальный. По его словам, все сообщения такого рода или сокрытие ужасающих преступлений и время обнародования такой информации – прерогатива Кремля.

Валерий Чалый

"Почему российскому убийце понадобилось сообщить это Миру как раз перед началом Мюнхенской конференции по безопасности? Не сомневаюсь, что с точки зрения российского руководителя – это сигнал о своем игнорировании любых правил, морали, внешних оценок"

, – написал в Фейсбуке Чалый.

При этом, по его мнению, речь идет как о сигнале внешнему миру, так и о внутреннем потребителе.

Сигнал о том, что поздний сталинизм вернулся. Сигнал, что русский фашизм набирает обороты. Это – плевок в лицо всем, кто решается противодействовать. Ну и конечно, тест, может ли тот цивилизованный мир, который они считают слабым, дать действительно адекватный силовой ответ, снова утрется и будет искать мир с болезненным диктатором",

– пишет Чалый.

По его словам, сейчас вопрос безопасности решается в Украине, просто немедленно нужны сотни ракет, десятки самолетов, миллионы снарядов, системы ПВО, системы РЭБ, миллионы беспилотников.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что 16 февраля в исправительной колонии в России скончался известный оппозиционер Алексей Навальный, сообщили в ФСИН России в Ямало-Ненецком автономном округе. Там сообщили, что оппозиционеру стало плохо после прогулки, он потерял сознание. После этого к нему прибыли медики из учреждения и вызвали скорую. Были проведены реанимационные мероприятия, не давшие эффекта. Врачи скорой помощи констатировали смерть. Вместе с тем, в российских пабликах сообщают, что якобы причиной смерти оппозиционера Навального стал оторвавшийся тромб.

Также "Комментарии" рассказывали, что спикер Путина Дмитрий Песков сообщил, что пока у него нет никаких деталей по поводу смерти Навального, однако о ней уже доложили кремлевскому диктатору.



