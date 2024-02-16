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Смертью Навального Путин послал сигнал участникам Мюнхенской конференции. О чем он

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый считает, что сообщением о смерти Алексея Навального российский диктатор послал участникам Мюнхенской конференции безопасности сигнал, передает портал «Комментарии»

сегодня, 17:38
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как считает Чалый, на самом деле точно никто не знает, когда именно умер российский оппозиционер Алексей Навальный. По его словам, все сообщения такого рода или сокрытие ужасающих преступлений и время обнародования такой информации – прерогатива Кремля.

Смертью Навального Путин послал сигнал участникам Мюнхенской конференции. О чем он

Валерий Чалый

"Почему российскому убийце понадобилось сообщить это Миру как раз перед началом Мюнхенской конференции по безопасности? Не сомневаюсь, что с точки зрения российского руководителя – это сигнал о своем игнорировании любых правил, морали, внешних оценок"
, – написал в Фейсбуке Чалый.

При этом, по его мнению, речь идет как о сигнале внешнему миру, так и о внутреннем потребителе.

Сигнал о том, что поздний сталинизм вернулся. Сигнал, что русский фашизм набирает обороты. Это – плевок в лицо всем, кто решается противодействовать. Ну и конечно, тест, может ли тот цивилизованный мир, который они считают слабым, дать действительно адекватный силовой ответ, снова утрется и будет искать мир с болезненным диктатором",
– пишет Чалый.

По его словам, сейчас вопрос безопасности решается в Украине, просто немедленно нужны сотни ракет, десятки самолетов, миллионы снарядов, системы ПВО, системы РЭБ, миллионы беспилотников.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что 16 февраля в исправительной колонии в России скончался известный оппозиционер Алексей Навальный, сообщили в ФСИН России в Ямало-Ненецком автономном округе. Там сообщили, что оппозиционеру стало плохо после прогулки, он потерял сознание. После этого к нему прибыли медики из учреждения и вызвали скорую. Были проведены реанимационные мероприятия, не давшие эффекта. Врачи скорой помощи констатировали смерть. Вместе с тем, в российских пабликах сообщают, что якобы причиной смерти оппозиционера Навального стал оторвавшийся тромб.

Также "Комментарии" рассказывали, что спикер Путина Дмитрий Песков сообщил, что пока у него нет никаких деталей по поводу смерти Навального, однако о ней уже доложили кремлевскому диктатору.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0oCLhYLQw49xNHpFAfxQHbLcfGXxpy5SPbHBZZNpT3pMWPfUK4aZPKxdp9KGF3ezCl&id=100003056659575
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Обсуждения

Ігор, ти троль за 5 руських рублів

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Ігор, ти троль за 5 руських рублів з хворою уявою, ти вже заробив на свою русосвинячу похльобку, біжи вже на солоденьке до руснявих помийок.

Ігор

сегодня, 18:11

І саме наш корумпований Фюрер одразу, першим звернув на це увагу. Він сам майже весь час витрачає на відслідковування резонансних злочинів по світу, на яких можна продемонструвати свій нарцисизм? Чи в пОПі цілий штат пригрітих юдейців на мільйонних зарплатах, яким більше немає чим зайнятись? А от його племінний корумпований Нетаньяху, обрізано мовчить, щоб сподобатись карлику.


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