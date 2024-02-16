Смертью Навального Путин послал сигнал участникам Мюнхенской конференции. О чем он

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Ткачик Олеся
Как считает Чалый, на самом деле точно никто не знает, когда именно умер российский оппозиционер Алексей Навальный. По его словам, все сообщения такого рода или сокрытие ужасающих преступлений и время обнародования такой информации – прерогатива Кремля.
Валерий Чалый
При этом, по его мнению, речь идет как о сигнале внешнему миру, так и о внутреннем потребителе.
По его словам, сейчас вопрос безопасности решается в Украине, просто немедленно нужны сотни ракет, десятки самолетов, миллионы снарядов, системы ПВО, системы РЭБ, миллионы беспилотников.
Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что 16 февраля в исправительной колонии в России скончался известный оппозиционер Алексей Навальный, сообщили в ФСИН России в Ямало-Ненецком автономном округе. Там сообщили, что оппозиционеру стало плохо после прогулки, он потерял сознание. После этого к нему прибыли медики из учреждения и вызвали скорую. Были проведены реанимационные мероприятия, не давшие эффекта. Врачи скорой помощи констатировали смерть. Вместе с тем, в российских пабликах сообщают, что якобы причиной смерти оппозиционера Навального стал оторвавшийся тромб.
Также "Комментарии" рассказывали, что спикер Путина Дмитрий Песков сообщил, что пока у него нет никаких деталей по поводу смерти Навального, однако о ней уже доложили кремлевскому диктатору.
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Новости
Ігор, ти троль за 5 руських рублів
сегодня, 19:25
Ігор, ти троль за 5 руських рублів з хворою уявою, ти вже заробив на свою русосвинячу похльобку, біжи вже на солоденьке до руснявих помийок.
Ігор
сегодня, 18:11
І саме наш корумпований Фюрер одразу, першим звернув на це увагу. Він сам майже весь час витрачає на відслідковування резонансних злочинів по світу, на яких можна продемонструвати свій нарцисизм? Чи в пОПі цілий штат пригрітих юдейців на мільйонних зарплатах, яким більше немає чим зайнятись? А от його племінний корумпований Нетаньяху, обрізано мовчить, щоб сподобатись карлику.