СМИ получили секретные планы Кремля по контролю стран Балтии

LRT, Delfi Estonia, Expressen, Kyiv Independent и ряд других изданий получили конфиденциальные стратегические документы, раскрывшие планы кремля усилить свое влияние в Литве, Латвии и Эстонии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Yahoo News.

Россия планировала контролировать страны Балтии. Фото из открытых источников

Секретные материалы свидетельствуют об основных намерениях Москвы относительно Балтийских стран: помешать строить военные базы НАТО, уменьшить силу демократических правительств, расширить влияние русской культуры и языка, а также укрепить организации, имеющие прокремлевские взгляды.

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Конфиденциальные документы были разработаны Управлением по приграничному сотрудничеству администрации президента России, состоящим из представителей российских спецслужб: ФСБ, ГРУ и СВР. Несмотря на "нейтральное" название российского управления, главной его задачей было вернуть балтийские страны под свой контроль.

"Эстония, наши союзники и партнеры уже давно осознают заинтересованность России использовать гибридную тактику для достижения своих целей и попыток утвердить свое влияние в других странах. Это классическая российская пьеса – многие их тактики взяты прямо из КГБ", — заявила премьер-министр. министр Эстонии Кайя Каллас.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш занимает подобную позицию и призывает к изоляции РФ.

"После обновления независимости Латвия сталкивается со стремлением России укрепить и расширить свое влияние в соседних странах. Латвия сохраняет реалистичный взгляд на внешнюю политику России и ее инициативы. На международном уровне Латвия активно выступает за изоляцию России", — сказал Кариньш.

Любопытно, что подобные документы о влиянии были разработаны для Беларуси и Молдовы. Они все подобны и разбиты на три раздела: политический и военный; торгово-экономический; гуманитарный. В документах также приведены временные рамки планов: краткосрочный – до 2022 года, среднесрочный – до 2025 года и долгосрочный – до 2030 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что белорусы боятся быть вовлечены в активные военные действия в Украине.

Также "Комментарии" писали о плане Кремля по покорению Молдовы.