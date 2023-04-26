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СМИ получили секретные планы Кремля по контролю стран Балтии

Россия создала планы по контролю Литвы, Латвии и Эстонии.

26 апреля 2023, 14:00
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Автор:

Slava Kot

LRT, Delfi Estonia, Expressen, Kyiv Independent и ряд других изданий получили конфиденциальные стратегические документы, раскрывшие планы кремля усилить свое влияние в Литве, Латвии и Эстонии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Yahoo News.

СМИ получили секретные планы Кремля по контролю стран Балтии

Россия планировала контролировать страны Балтии. Фото из открытых источников

Секретные материалы свидетельствуют об основных намерениях Москвы относительно Балтийских стран: помешать строить военные базы НАТО, уменьшить силу демократических правительств, расширить влияние русской культуры и языка, а также укрепить организации, имеющие прокремлевские взгляды.


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Конфиденциальные документы были разработаны Управлением по приграничному сотрудничеству администрации президента России, состоящим из представителей российских спецслужб: ФСБ, ГРУ и СВР. Несмотря на "нейтральное" название российского управления, главной его задачей было вернуть балтийские страны под свой контроль.

"Эстония, наши союзники и партнеры уже давно осознают заинтересованность России использовать гибридную тактику для достижения своих целей и попыток утвердить свое влияние в других странах. Это классическая российская пьеса – многие их тактики взяты прямо из КГБ", — заявила премьер-министр. министр Эстонии Кайя Каллас.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш занимает подобную позицию и призывает к изоляции РФ.

"После обновления независимости Латвия сталкивается со стремлением России укрепить и расширить свое влияние в соседних странах. Латвия сохраняет реалистичный взгляд на внешнюю политику России и ее инициативы. На международном уровне Латвия активно выступает за изоляцию России", — сказал Кариньш.

Любопытно, что подобные документы о влиянии были разработаны для Беларуси и Молдовы. Они все подобны и разбиты на три раздела: политический и военный; торгово-экономический; гуманитарный. В документах также приведены временные рамки планов: краткосрочный – до 2022 года, среднесрочный – до 2025 года и долгосрочный – до 2030 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что белорусы боятся быть вовлечены в активные военные действия в Украине.

Также "Комментарии" писали о плане Кремля по покорению Молдовы.



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Источник: https://news.yahoo.com/exclusive-putins-plans-to-keep-the-baltics-in-check-220033457.html
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