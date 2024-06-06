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Собирается ли РФ воевать с НАТО: Путин дал прямой ответ

Российский диктатор сделал циничное заявление, что якобы Россия не то, что не имеет планов по нападению на НАТО, но и сама в Украине "защищается"

сегодня, 11:07
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российский диктатор Владимир Путин назвал "бредом" заявления о том, что РФ якобы хочет напасть на страны НАТО. Как передает портал "Комментарии", свое заявление глава Кремля сделал во время общения с журналистами.

Собирается ли РФ воевать с НАТО: Путин дал прямой ответ

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Понапридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы с ума сошли совсем? Тупые? Кто это придумал? Это чушь, бред собачий", — заявил диктатор.

Путин также добавил, что таким способом западные правительства якобы "обманывают собственное население", создавая России образ "врага". Владимир Путин добавил, что западные лидеры хотят "удержать свое имперское положение и величие".              

"Такой угрозы не существует. Мы сами себя защищаем в Украине", — выдал российский лидер.

Отметим, во время этого же общения Владимир Путин выдал заявление о том, что якобы в США не видят Владимира Зеленского в 2025 году, мол от него хотят выполнения ряда задач, после чего его поменяют.                                                                                                  

"Это мы знаем наверняка. Это требование со стороны администрации США к украинскому руководству, если его можно считать руководством после того, как были отменены выборы. Я думаю, что администрация Штатов заставит сегодняшнее руководство Украины принять эти решения – понизить мобилизационный возраст до 18 лет. А потом от Зеленского избавятся просто", – заявил диктатор.

Также Путин заявил, что для РФ ничего не изменится после президентских выборов в США. При этом он опять назвал Джо Байдена "предсказуемым политиком".




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