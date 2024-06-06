Собирается ли РФ воевать с НАТО: Путин дал прямой ответ

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Кравцев Сергей
Российский диктатор Владимир Путин назвал "бредом" заявления о том, что РФ якобы хочет напасть на страны НАТО. Как передает портал "Комментарии", свое заявление глава Кремля сделал во время общения с журналистами.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Путин также добавил, что таким способом западные правительства якобы "обманывают собственное население", создавая России образ "врага". Владимир Путин добавил, что западные лидеры хотят "удержать свое имперское положение и величие".
Отметим, во время этого же общения Владимир Путин выдал заявление о том, что якобы в США не видят Владимира Зеленского в 2025 году, мол от него хотят выполнения ряда задач, после чего его поменяют.
Также Путин заявил, что для РФ ничего не изменится после президентских выборов в США. При этом он опять назвал Джо Байдена "предсказуемым политиком".
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