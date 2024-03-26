Соловьев набросился на жителей Белгорода с обвинениями. Чем не угодили

Российский пропагандист Владимир Соловьев набросился на жителей Белгорода и обвинил их в том, что они из-за обстрелов территорий и отсутствия помощи устроили "мерзкую истерику".

Владимир Соловьев

Российский пропагандист обратил внимание на посты блоггеров, призывающих центральные российские власти обратить внимание на ситуацию в Белгороде. По их словам, у людей ничего нет, и пока Москва гуляет, сам Белгород погибает. Соловьев назвал этих блоггеров "тварями", которые играют на руку Украине.

При этом Соловьев заявил, что в декабре прошлого года посетил Белгород и даже выяснил, что региону были выделены "миллиарды рублей" на обустройство укрытий.

"Поэтому всем тем, кто пытается сказать, что федералы бросили: заткнитесь, твари!"

– заявил Соловьев.

На такие заявления пропагандиста отреагировали жители Белгорода, которые в соцсетях предложили ему приехать в город и хотя бы чуть-чуть пожить под обстрелами.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что 12 марта российские добровольцы из легиона "Свобода России", "Сибирского батальона" и Российского добровольческого корпуса вошли на территорию Курской и Белгородской областей и начали боевые действия. Кроме того, они недавно обратились к власти этих областей с призывом все же организовать эвакуацию мирных граждан в безопасные места, а не прикрываться ими как живым щитом. Повстанцы призывали русских военных воевать как мужчины.

При этом известно, что Соловьев предложил за происходящее в Белгороде полностью стереть с лица земли украинский Харьков, который и так в последнее время находится под постоянными ракетными ударами оккупантов.