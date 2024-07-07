Певица Валерия, выражающая симпатии к российскому вторжению в Украину, угощает на крепком алкоголе и небыстрой речи. Она даже употребляет матерные слова, по словам композитора Виктора Дробыша, что является ее близким другом.

Певица Валерия (фото из открытых источников)

"Валерия иногда выпивает и может себе позволить это. Когда-то она не пила совсем, но теперь наша дружба помогла ей стать более открытым человеком. Она даже может употребить мат. Я думаю, через пять лет она уже сядет на стакан", — поделился Дробишь.

Недавно продюсер Иосиф Пригожин выразил озабоченность зависимостью Валерии от контроля за едой. Он отметил, что певица даже в ресторанах взвешивает еду, чтобы не переесть.

Пригожин также рассказал, что они с Валерией очень разные люди, имеют свои взгляды на жизнь. Однако он подчеркнул, что их отношения основываются на взаимном уважении и поддержке.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что путинистка вместе с мужем покинула РФ . Российский продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия, известные своей поддержкой террористическому вторжению РФ в Украину, отправились в Сербию. Пригожин поделился в соцсетях фотографией из Белграда, столицы Сербии, на которой они вместе с Валерией. Певица оставила подпись на одном из снимков, отметив. Пока неизвестно, с какой целью путинисты посетили Сербию.

Также "Комментарии" писали о том, что российская певица взялась защищать свою невестку от хейтеров . Российская знаменитость Валерия, поддержавшая вторжение РФ на территорию Украины, выразила свою позицию о невестке Лиане. Лиане уже не в первый раз пишут разгневанные комментарии под фото в соцсетях, потому что она выставляет разный контент и поэтому ее обвиняют в чрезмерной откровенности. Комментируя ситуацию для российских СМИ Валерия сказала, что не видит ничего плохого в откровенных снимках невестки, потому что она молода и может еще позволить такое.