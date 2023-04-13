Советник Путина назвал украинцев эльфами, а россиян хоббитами

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Slava Kot
Помощник президента РФ Владимир Мединский считает, что на территории Украины конструируют новую фантазийную реальность, где украинцы эльфы, а московиты – хоббиты. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.
Советник Путина Владимир Мединский. Фото из открытых источников
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Советник Путина Владимир Мединский определенный период времени работал министром образования РФ. Поэтому, по его словам, российские школьники должны изучать современную историю России. Мединский повторяет пропагандистские нарративы Кремля и утверждает, что так дети смогут лучше понять войну в Украине.
Владимир Мединский утверждает, что в Украине создают фантазийную реальность, меняя историю.
Дальше советник Путина настаивал, что Украина является частью "русского мира". По мнению Мединского мир пытался сделать из России колонию, а война в Украине только подтверждает это.
Несмотря на заявления Мединского, большинство украинских историков считают, что именно Россия ведет колониальную войну в Украине и хочет сделать ее частью своей империи.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России оштрафовали Википедию за "фейки" о войне в Украине.
Также "Комментарии" писали о США блокирующей делегацию РФ, которая должна председательствовать на заседании Совета Безопасности ООН.
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