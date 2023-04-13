Советник Путина назвал украинцев эльфами, а россиян хоббитами

Помощник президента РФ Владимир Мединский считает, что на территории Украины конструируют новую фантазийную реальность, где украинцы эльфы, а московиты – хоббиты. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Советник Путина Владимир Мединский. Фото из открытых источников

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Советник Путина Владимир Мединский определенный период времени работал министром образования РФ. Поэтому, по его словам, российские школьники должны изучать современную историю России. Мединский повторяет пропагандистские нарративы Кремля и утверждает, что так дети смогут лучше понять войну в Украине.

Владимир Мединский утверждает, что в Украине создают фантазийную реальность, меняя историю.

"Это историческая фэнтези. Московиты – это хоббиты. А они – эльфы. Это из этой же серии. Никакого отношения к науке это не имеет", – сказал Мединский, вероятно ошибившись, ведь в Украине используют термин "орки" для российских оккупантов.

Дальше советник Путина настаивал, что Украина является частью "русского мира". По мнению Мединского мир пытался сделать из России колонию, а война в Украине только подтверждает это.

"Это часть русской земли. Украина — это неотъемлемая часть русского мира… У нас нет конфликта с Украиной. У нас, к сожалению, есть конфликт традиционных колониалистов, которые веками строили успешные колониальные империи, с территорией, которая не захотела быть колонией. Нас хотели сделать колонией из 17 века, то одни, то другие, то третьи... Теперь очередной круг", — сказал Мединский.

Несмотря на заявления Мединского, большинство украинских историков считают, что именно Россия ведет колониальную войну в Украине и хочет сделать ее частью своей империи.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России оштрафовали Википедию за "фейки" о войне в Украине.

Также "Комментарии" писали о США блокирующей делегацию РФ, которая должна председательствовать на заседании Совета Безопасности ООН.