США и Израиль атакуют Иран: Медведев эмоционально выразил позицию России

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев решил прокомментировать атаки по Ирану, в то время, когда все мировые медиа об этом пишут с самого утра. Вполне ожидаемо, что экс-президент РФ встал на защиту Ирана, фактически являющегося прямым союзником Москвы, ведь с первых дней полномасштабной войны помогает с поставками оружия российским войскам.
Дмитрий Медведев. Фото: из открытых источников
В своем сообщении Медведев цинично набросился на президента США и обозвал его "миротворцем".
Напомним, в субботу, 28 февраля, Израиль нанес превентивный удар по Ирану. В центре столицы Тегерана произошло несколько мощных взрывов. Соответствующее заявление сделал министр обороны Израиля Исраэль Кац.
Позже президент США Дональд Трамп фактически подтвердил, что армия США совместно с армией Израиля приступила к масштабной военной операции в Иране, цель которой – уничтожить угрозу со стороны жестокого иранского режима.
Среди главных тезисов, озвученных американским лидером: США уничтожат ракеты Ирана и уравняют его ракетную промышленность с землей. Также президент США заявил, что цель Вашингтона – защитить американский народ, уничтожив угрозы со стороны иранского режима.
Читайте на портале "Комментарии" — Иран нанес ракетные удары по американским военным объектам на Ближнем Востоке в ответ на совместную операцию США и Израиля. Сообщается о взрывах в Бахрейне и Объединенных Арабских Эмиратах, а также о воздушной тревоге в ряде стран региона.