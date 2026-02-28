США и Израиль атакуют Иран: Медведев эмоционально выразил позицию России

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев решил прокомментировать атаки по Ирану, в то время, когда все мировые медиа об этом пишут с самого утра. Вполне ожидаемо, что экс-президент РФ встал на защиту Ирана, фактически являющегося прямым союзником Москвы, ведь с первых дней полномасштабной войны помогает с поставками оружия российским войскам.

Дмитрий Медведев. Фото: из открытых источников

В своем сообщении Медведев цинично набросился на президента США и обозвал его "миротворцем".

"Миротворец в очередной раз показал лицо. Все переговоры с Ираном – операция прикрытия. Никто в этом и не сомневался. Никто ни о чем особо не хотел договариваться. Вопрос в том, кто имеет большее терпение, чтобы дождаться бесславного конца своего врага. США каких-нибудь 249 лет. Персидская империя была основана более 2500 лет назад. Посмотрим лет через 100 лет", – написал одиозный политик.

Напомним, в субботу, 28 февраля, Израиль нанес превентивный удар по Ирану. В центре столицы Тегерана произошло несколько мощных взрывов. Соответствующее заявление сделал министр обороны Израиля Исраэль Кац.

Позже президент США Дональд Трамп фактически подтвердил, что армия США совместно с армией Израиля приступила к масштабной военной операции в Иране, цель которой – уничтожить угрозу со стороны жестокого иранского режима.

Среди главных тезисов, озвученных американским лидером: США уничтожат ракеты Ирана и уравняют его ракетную промышленность с землей. Также президент США заявил, что цель Вашингтона – защитить американский народ, уничтожив угрозы со стороны иранского режима.

