Війна проти Ірану: Трамп зробив першу заяву

Президент США Дональд Трамп фактично підтвердив, що армія США спільно з армією Ізраїлю розпочала масштабну військову операцію в Ірані, мета якої – знищити загрозу з боку жорстокого іранського режиму.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Серед головних тез, які озвучив американський лідер: США знищать ракети Ірану та зрівняють його ракетну промисловість із землею. Також президент США заявив, що мета Вашингтону – захистити американський народ, знищивши загрози з боку іранського режиму.

"Ми збираємося знищити їхні військово-морські сили. Іран ніколи не отримає ядерну зброю", – зауважив глава Білого дому.

Нагадаємо, у суботу, 28 лютого, Ізраїль завдав превентивного удару по Ірану. У центрі столиці Тегерана сталося кілька потужних вибухів. Відповідну заяву зробив міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац.

Атака відбулася через кілька хвилин після того, як Кац оголосив про початок "превентивного удару" проти Ірану. Водночас Уряд Ізраїлю оголосив надзвичайний стан через очікування іранських дій у відповідь за допомогою безпілотників та балістичних ракет.

При цьому CNN, посилаючись на достовірні джерела. Повідомило раніше, що атака ізраїльської армії на Іран, яка розпочалася зранку 28 лютого, є спільною операцією США та Ізраїлю.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у четвер, 26 лютого, головний американський воєначальник на Близькому Сході Бред Купер доповів президенту США Дональду Трампу про варіанти можливих військових дій проти Ірану. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться у публікації видання "Axios".



