США начали охоту на теневой флот России

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
США ввели санкции против трех танкеров: Kazan, Ligovsky Prospect и NS Century, которые могли быть частью российского теневого флота, помогавшего России обойти санкции после полномасштабного вторжения в Украину.
Танкер, перевозящий нефть. Фото из открытых источников
Соединенные Штаты заявили, что в сотрудничестве с Евросоюзом будут пытаться устранить лазейки, которые использует Россия для обхода санкций. Специальные службы начали собирать информацию о теневом флоте РФ, который перевозит и продает российскую нефть выше установленных максимальных цен.
Правительство США уверено, что ограничение цен на нефть в 60 долларов за баррель работает. Таким образом, это ограничит доходы Кремля, но не уменьшит ликвидность рынка.
Теневой флот России оценивается в 100-400 танкеров, плавающих под фальшивым флагом или застраховавшихся вне западных учреждений. Попавшие под санкции суда не будут обеспечены страхованием и не смогут заходить в западные порты. Танкеры Kazan, Ligovsky Prospect и NS Century против которых США ввели новые санкции, плавали под флагом Либерии.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что две страны помогают России обойти санкции на нефть из-за теневого флота.
Также "Комментарии" писали, что санкции Запада влияют на РФ. Китай бросил Россию в важнейшей области.
Обсуждения
Новости