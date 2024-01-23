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США не вернет Аляску России: Медведев ответил, что войны не избежать

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на сообщения из США, в котором возразили, что вернут Аляску России.

сегодня, 10:50
Автор:
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Slava Kot
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В США отреагировали на возможные попытки России захотеть вернуть Аляску и заявили, что Путин "не получит" эти земли. На такие слова отреагировал Дмитрий Медведев, саркастически пригрозивший войной Соединенным Штатам.

США не вернет Аляску России: Медведев ответил, что войны не избежать

Бывший президент России Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Представителя Госдепа Веданта Пателя спросили на брифинге о возможности России вернуть Аляску указав на якобы соответствующий указ Путина. Патель сделал заявление от правительства США со словами, что президент России Владимир Путин "точно не получит ее (Аляску) назад".

На такие слова отреагировал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, странным сообщением о невозможности избежать войны.

"Тогда это все. И мы ждем, когда ее вернут в любой день. Теперь войны не избежать", — написал Медведев в социальной сети X.

Дискуссии по поводу попытки России вернуть Аляску возникли из-за указа Путина, который был подписан 18 января. Согласно постановлению в РФ создали специальный орган "Предприятие по управлению собственностью за рубежом", предусматривающий поиск российской недвижимости, земель и другой собственности в России, бывшей Российской империи и бывшем Советском Союзе. Некоторые американские СМИ трактовали такой указ как первые шаги в попытке признать продажу Аляски незаконной.

Напомним, что Российская Империя продала Аляску в 1867 году США за 7,2 млн. долларов. Впоследствии на этой территории американцы обнаружили большие запасы нефти и газа, ставшие основными местами добычи этого сырья для США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дмитрий Медведев резко высказался из-за указа президента Зеленского и заявил, что украинского народа не существует.

Также "Комментарии" писали и о других пропагандистских заявлениях российского политика, в частности Медведев подчеркнул, что Россия всегда будет воевать против самостоятельной Украины.



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Источник: https://twitter.com/MedvedevRussiaE/status/1749520810933404072
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