Стали известны причины отказа Кремлем громкого празднования аннексии Крыма

Россия отказалась от проведения концерта 18 марта по случаю присоединения Крыма на московском стадионе Лужники. Как отмечают источники, россияне решили "не устраивать широкие празднования", а ограничиться "точечными мерами". Но на самом деле в Москве боятся атаки дронов или диверсионных групп со стороны Украины. Такое мнение в Телеэфире высказал российский юрист Марк Фейгин, пишут "Комментарии".



В Кремле отменили концерт в "Лужниках" в честь аннексии Крыма

Он также отметил, что вероятнее всего, визита российского президента Владимира Путина в Крым не будет.

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"Вероятнее всего, он не поедет в Крым, хотя это предполагалось. Но ведь они боятся, боятся атаки или дронов, или диверсионных действий. К тому же, надо честно сказать — обоснованно боятся. И самое главное, что нет такой защищенной мишени, то есть, что Путина точно не будут атаковать. Путина будут атаковать, и кого-либо будут атаковать для того, чтобы достичь цели. Рефлексии нет у украинской стороны. Так что они боятся. И, исходя из этого, конечно, пытаются отменить или вообще не проводить мероприятия, которые могут привести к определенным ударным действиям со стороны Украины”, — убежден Фейгин.

Ранее появилась информация о том, что в конце февраля пропагандисты уже начали собирать массовку на предстоящий концерт в "Лужниках", где должен был выступить Путин.

"Комментарии" также писали о том, что только в Москве на Никитском бульваре откроют фотовыставку "Крымская весна. 9 лет мы вместе", а в Магаданской области планируют провести акцию, где можно будет бесплатно отправить открытки на полуостров.

Сообщал портал "Комментарии" и у Путина анонсировали мероприятия к годовщине оккупации Крыма. По случаю 9-й годовщины аннексии Крыма российский президент Владимир Путин может посетить временно оккупированный регион Украины.

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