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Стали известны причины отказа Кремлем громкого празднования аннексии Крыма

Россияне обоснованно боятся атаки украинской стороны, поэтому будут праздновать «точечно»

сегодня, 21:21
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Моесеенко Валентина

Россия отказалась от проведения концерта 18 марта по случаю присоединения Крыма на московском стадионе Лужники. Как отмечают источники, россияне решили "не устраивать широкие празднования", а ограничиться "точечными мерами". Но на самом деле в Москве боятся атаки дронов или диверсионных групп со стороны Украины. Такое мнение в Телеэфире высказал российский юрист Марк Фейгин, пишут "Комментарии".

Стали известны причины отказа Кремлем громкого празднования аннексии Крыма

В Кремле отменили концерт в "Лужниках" в честь аннексии Крыма

Он также отметил, что вероятнее всего, визита российского президента Владимира Путина в Крым не будет.


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"Вероятнее всего, он не поедет в Крым, хотя это предполагалось. Но ведь они боятся, боятся атаки или дронов, или диверсионных действий. К тому же, надо честно сказать — обоснованно боятся. И самое главное, что нет такой защищенной мишени, то есть, что Путина точно не будут атаковать. Путина будут атаковать, и кого-либо будут атаковать для того, чтобы достичь цели. Рефлексии нет у украинской стороны. Так что они боятся. И, исходя из этого, конечно, пытаются отменить или вообще не проводить мероприятия, которые могут привести к определенным ударным действиям со стороны Украины”, — убежден Фейгин.

Ранее появилась информация о том, что в конце февраля пропагандисты уже начали собирать массовку на предстоящий концерт в "Лужниках", где должен был выступить Путин.

"Комментарии" также писали о том, что только в Москве на Никитском бульваре откроют фотовыставку "Крымская весна. 9 лет мы вместе", а в Магаданской области планируют провести акцию, где можно будет бесплатно отправить открытки на полуостров.

Сообщал портал "Комментарии" и у Путина анонсировали мероприятия к годовщине оккупации Крыма. По случаю 9-й годовщины аннексии Крыма российский президент Владимир Путин может посетить временно оккупированный регион Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — бизнес оккупантов в панике убегает из Крыма. В Крыму растут панические настроения – оккупанты усиливают темпы мобилизации.

 



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