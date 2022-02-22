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Стало известно, кого из российских олигархов коснутся санкции Великобритании

Великобритания ответила санкциями на признание Россией независимости ЛДНР

сегодня, 15:35
Автор:

Людмила Слободенюк
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Стало известно, что после решения России признать независимость самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР, Великобритания анонсировала санкции против российских банков и олигархов. Издание Forbes обнародовало имена российских бизнесменов, попавших в этот список, передает портал "Комментарии".

Стало известно, кого из российских олигархов коснутся санкции Великобритании

Санкции против российских олигархов. Фото из открытых источников

О новых санкциях объявил премьер Великобритании Борис Джонсон во время выступления в Палате общин. По его словам, санкции будут касаться Геннадия Тимченко, Игоря Ротенберга и Бориса Ротенберга. Их активы в Великобритании заморозят, а въезд в страну запретят.

Также под санкции попадут пять российских банков. По данным СМИ, это "Черноморский банк развития и реконструкции", банк "Россия", "Промсвязьбанк", "Генбанк", "Индустриальный сберегательный банк".

Ранее "Комментарии" писали о том, чтобы британский премьер-министр Борис Джонсон прокомментировал признание Российской Федерацией псевдореспублик "Л/ДНР". Так политический деятель заявил, что глава России Владимир Путин создает основания для полномасштабного вторжения на территорию Украины.   По утверждению Джонсона, введение российских вооруженных сил на территорию ЛНР и ДНР можно приравнять к новому вторжению.

Напомним, правительство ФРГ приняло решение приостановить сертификацию "Северного потока-2". Такое решение озвучил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Шольц заявил, что сертификация "Северного потока-2" будет остановлена, Минэкономики ФРГ предоставлены соответствующие указания. В новых реалиях, созданных самой Россией, говорить о подготовке "Северного потока-2" к запуску нет никакого смысла.

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Источник: https://www.forbes.ru/society/456583-velikobritania-vvela-sankcii-protiv-rossijskih-bankov-i-biznesmenov-iz-spiska-forbes
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