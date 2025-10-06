Рубрики
После того, как в начале сентября два десятка российских дронов залетели в Польшу, в последующие недели беспилотники фиксировали в других европейских странах, в частности в Германии, Дании и других. Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко назвал человека, отвечающего за атаки дронов по Европе.
Сергей Нарышкин. Фото из открытых источников
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что за атаки дронов в Европе отвечает директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. По его словам, Нарышкин ранее координировал диверсионные операции, связанные с повреждением подводных коммуникаций, а теперь использует те же методы для воздушных атак.
Президент Украины Владимир Зеленский со ссылкой на данные украинской разведки сообщал, что Россия применяет свой "теневой" танкерный флот для запуска дронов и координации их полетов в направлении европейских стран.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев неожиданно признался, почему дроны начали появляться в Европе. По его словам, это способ, чтобы европейские страны отказались помогать Украине в войне против России.
Также "Комментарии" писали, что премьер Венгрии Виктор Орбан изменил свою позицию по отношению к венгерским дронам, которые залетели на украинскую территорию.