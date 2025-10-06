Стало известно, кто стоит за атакой российских дронов в Европе

После того, как в начале сентября два десятка российских дронов залетели в Польшу, в последующие недели беспилотники фиксировали в других европейских странах, в частности в Германии, Дании и других. Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко назвал человека, отвечающего за атаки дронов по Европе.

Сергей Нарышкин. Фото из открытых источников

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что за атаки дронов в Европе отвечает директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. По его словам, Нарышкин ранее координировал диверсионные операции, связанные с повреждением подводных коммуникаций, а теперь использует те же методы для воздушных атак.

"За полеты российских дронов над европейскими городами отвечает СВР РФ, возглавляемая Нарышкиным. Именно он отвечал за кабельные диверсии "теневого флота" в Балтийском море. Сейчас для запуска БПЛА тоже используют танкеры этого флота", — отметил Коваленко.

Президент Украины Владимир Зеленский со ссылкой на данные украинской разведки сообщал, что Россия применяет свой "теневой" танкерный флот для запуска дронов и координации их полетов в направлении европейских стран.

