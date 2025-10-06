logo

Стало известно, кто стоит за атакой российских дронов в Европе
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, кто стоит за атакой российских дронов в Европе

Руководитель ЦПД Андрей Коваленко заявил, что за атаки российских дронов в Европе отвечает директор СВР РФ Сергей Нарышкин.

6 октября 2025, 16:25
Автор:
avatar

Slava Kot

После того, как в начале сентября два десятка российских дронов залетели в Польшу, в последующие недели беспилотники фиксировали в других европейских странах, в частности в Германии, Дании и других. Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко назвал человека, отвечающего за атаки дронов по Европе.

Стало известно, кто стоит за атакой российских дронов в Европе

Сергей Нарышкин. Фото из открытых источников

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что за атаки дронов в Европе отвечает директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. По его словам, Нарышкин ранее координировал диверсионные операции, связанные с повреждением подводных коммуникаций, а теперь использует те же методы для воздушных атак.

"За полеты российских дронов над европейскими городами отвечает СВР РФ, возглавляемая Нарышкиным. Именно он отвечал за кабельные диверсии "теневого флота" в Балтийском море. Сейчас для запуска БПЛА тоже используют танкеры этого флота", — отметил Коваленко.

Президент Украины Владимир Зеленский со ссылкой на данные украинской разведки сообщал, что Россия применяет свой "теневой" танкерный флот для запуска дронов и координации их полетов в направлении европейских стран.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев неожиданно признался, почему дроны начали появляться в Европе. По его словам, это способ, чтобы европейские страны отказались помогать Украине в войне против России.

Также "Комментарии" писали, что премьер Венгрии Виктор Орбан изменил свою позицию по отношению к венгерским дронам, которые залетели на украинскую территорию.



