Стало відомо, хто стоїть за атакою російських дронів у Європі
commentss НОВИНИ Всі новини

Стало відомо, хто стоїть за атакою російських дронів у Європі

Керівник ЦПД Андрій Коваленко заявив, що за атаки російських дронів у Європі відповідає директор СЗР РФ Сергій Наришкін

6 жовтня 2025, 16:25
Автор:
avatar

Slava Kot

Після того як на початку вересня два десятки російських дронів залетіли у Польщу, у наступні тижні безпілотники фіксували в інших європейських країнах, зокрема в Німеччині, Данії та інших. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко назвав людину, яка відповідає за атаки дронів по Європі.

Стало відомо, хто стоїть за атакою російських дронів у Європі

Сергій Наришкін. Фото з відкритих джерел

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що за атаки дронів у Європі відповідає директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін. За його словами, Наришкін раніше координував диверсійні операції, пов’язані з пошкодженням підводних комунікацій, а тепер використовує ті ж методи для повітряних атак.

"За польоти російських дронів над європейськими містами відповідає СЗР РФ, яку очолює Наришкін. Саме він відповідав за кабельні диверсії "тіньового флоту" в Балтійському морі. Зараз для запуску БПЛА теж використовують танкери цього флоту", — зазначив Коваленко.

Президент України Володимир Зеленський із посиланням на дані української розвідки повідомляв, що Росія застосовує свій "тіньовий" танкерний флот для запуску дронів і координації їхніх польотів у напрямку європейських країн.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв несподівано зізнався, чому дрони почали з’являтися в Європі. За його словами, це спосіб, аби європейські країни відмовилися допомагати Україні у війні проти Росії.

Також "Коментарі" писали, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан змінив свою позицію щодо угорських дронів, які залетіли на українську територію.



