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Стало известно, куда увезли Навального из СИЗО

Российские СМИ пишут, что Навального увезли в исправительную колонию

сегодня, 20:24
Автор:

Татьяна Веремеева

Российского оппозиционного политика Алексея Навального сегодня, 12 марта, увезли из Кольчугинской тюрьмы во Владимирской области, где он последние несколько недель находился на карантине. Об этом сообщил адвокат Навального. По словам правозащитника, куда увезли оппозиционера – не известно, передает Reuters.

Стало известно, куда увезли Навального из СИЗО

Алексей Навальный. Фото: AP Photo / Pavel Golovkin

Позже российские СМИ сообщили, что сейчас Навальный находится в исправительной колонии, где ему предстоит отбывать наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы. В то же время, пресс-секретарь Федеральной службы исполнения наказаний заявила, что не может раскрывать информацию о местонахождении Навального из-за законов, защищающих личную информацию.

Сторонники Навального использовали российский хэштег #ГдеНавальный / #WhereisNavalny, пишут в Twitter, что этот шаг был сделан для того, чтобы помешать адвокатам и семье политика связаться с ним.

44-летний Навальный, один из самых известных критиков российского президента Владимира Путина, осужден на 3,5 года лишения свободы. После вычета домашнего ареста и времени, проведенного в СИЗО, ему придется отбыть около 2,5 лет наказания. До вступления приговора в силу Навальный останется под стражей. Соответствующее решение вынес Симоновский суд Москвы.

Он вернулся в Россию в январе из Германии, где лечился после отравления запрещенным нервно-паралитическим веществом. Кремль отрицает свою причастность к его болезни.

Вадим Кобзев, один из адвокатов Навального, сказал, что он навещал Навального в Кольчугино в четверг, но другой адвокат пытался встретиться с ним в пятницу, но сказали, что его больше нет в тюрьме.

Напомним, западные страны призвали освободить Навального, а Соединенные Штаты и Европейский Союз ввели санкции против российских чиновников по этому делу.


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-russia-politics-navalny/kremlin-critic-alexei-navalny-moved-from-initial-detention-facility-lawyer-idUSKBN2B41E6
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