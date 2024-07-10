Стало известно, почему представители Глобального юга ездят на поклон к Путину

Так называемый Глобальный юг считает, что его место в мире несправедливо сужено, и его представители должны получить больше места для формирования глобальной повестки дня, поэтому его представители и будут искать возможности взаимодействовать с путинским режимом. Через него они хотят оказывать давление на Запад и добиться для себя более справедливого миропорядка. Об этом порталу "Комментарии" заявил директор Центра исследований проблем гражданского общества, эксперт СНБО в 2001-2011 гг. по вопросам замороженных конфликтов в Евразии Виталий Кулик.

Владимир Путин

При этом, по его мнению, проблема в том, что Запад не знает, как реагировать на этот вызов. Там все еще думают, что все наладится, если завершить войну на Украине и вернуть все к 2022 году.

"На самом деле, этот мир уже прошел, его больше не будет существовать. Но новой модели миропорядка у Запада нет. И это большая проблема, потому что завершение российско-украинской войны возможно только тогда, когда будет сформирована "большая рамка", действительно будет сформирован глобальный порядок с глобальными правилами игры, обязательными для всех. Тогда можно будет говорить об окончании войны в Украине. Этого пока не наблюдается", – отметил Кулик.

Именно поэтому, добавляет эксперт, премьер Венгрии Виктор Орбан или глава правительства Индии Нарендра Моди играют в этих условиях в свою собственную игру.

Кулик убежден, что в условиях поляризации мира ограничить Россию, исключить ее из коммуникаций, провести полную международную изоляцию, в условиях наращивания противоречий между Глобальным югом и Западом почти невозможно. Наконец, добавляет эксперт, это и нецелесообразно это делать.

"Это только потеря усилий. Если Запад хочет это делать, если для Китая, Индии и других глобальных игроков у Запада есть аргументы, и они могут обеспечить Глобальный юг или какие-то его элементы в своих построениях, то они могут это сделать", — заявил Кулик.

При этом эксперт считает, что Украина должна общаться с Глобальным югом, однако в этом вопросе не все зависит от нашей страны.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в современных условиях Россию практически невозможно изолировать , как когда-то удалось изолировать Северную Корею или Иран.



