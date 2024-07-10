Стало известно, почему представители Глобального юга ездят на поклон к Путину

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Ткачик Олеся
Так называемый Глобальный юг считает, что его место в мире несправедливо сужено, и его представители должны получить больше места для формирования глобальной повестки дня, поэтому его представители и будут искать возможности взаимодействовать с путинским режимом. Через него они хотят оказывать давление на Запад и добиться для себя более справедливого миропорядка. Об этом порталу "Комментарии" заявил директор Центра исследований проблем гражданского общества, эксперт СНБО в 2001-2011 гг. по вопросам замороженных конфликтов в Евразии Виталий Кулик.
Владимир Путин
При этом, по его мнению, проблема в том, что Запад не знает, как реагировать на этот вызов. Там все еще думают, что все наладится, если завершить войну на Украине и вернуть все к 2022 году.
Именно поэтому, добавляет эксперт, премьер Венгрии Виктор Орбан или глава правительства Индии Нарендра Моди играют в этих условиях в свою собственную игру.
Кулик убежден, что в условиях поляризации мира ограничить Россию, исключить ее из коммуникаций, провести полную международную изоляцию, в условиях наращивания противоречий между Глобальным югом и Западом почти невозможно. Наконец, добавляет эксперт, это и нецелесообразно это делать.
При этом эксперт считает, что Украина должна общаться с Глобальным югом, однако в этом вопросе не все зависит от нашей страны.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в современных условиях Россию практически невозможно изолировать , как когда-то удалось изолировать Северную Корею или Иран.
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