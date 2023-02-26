Стало известно почему Путин физически боится Кадырова

У главы Чечни Рамзана Кадырова очень много врагов. Как только президент РФ Владимир Путин, как его ангел-хранитель, уйдет, если Кадыров не найдет языка с новым правителем, то он не проживет больше часа. Об этом в Телеэфире заявил бывший сотрудник КГБ СССР и Службы внешней разведки РФ, международный консультант Сергей Жирнов.



Тандем глав России и Чечни держится на обоюдном страхе

"Сказать, что это верный пес Путина, будет неправильно. Сам по себе он просто отморозок, который может пойти на любые преступления внутри страны. Кадыров, мы понимаем, не шахматист, не стратег и Путин не стратег и не шахматист, поэтому они живут сегодняшним днем, Кадыров живет за счет дани, которую получает из бюджета РФ. Это минимум миллиард в год долларов, а реально может быть и до 5 млрд долл. В этом тандеме Путин боится Кадырова реально, причем боится на физическом уровне, он боится с ним оставаться один на один в кабинете, потому что Кадыров Путина может легко задушить просто голыми руками. И в этом смысле Путин его физически боится", — сказал он.

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В свою очередь, по словам экс-сотрудника КГБ, Кадыров понимает, что без этих денег он не проживет и дня в Чечне.

"Потому что, он любит хорошо жить, хорошие машины и тому подобное. И сама Чечня устроена так, что когда у вас есть много денег, вы должны ими делиться с вашими приближенными. И насколько правильно вы разделите эти деньги со своими приближенными, настолько долго вы проживете в этой республике", — говорит Жирнов.

Также международный консультант прокомментировал сообщения российских СМИ, что Кадыров "наехал" на глав регионов России, которые сообщают о больших потерях РФ на войне против Украины.

"Я не думаю, что кто-то заморачивается, что там говорит Кадыров, и что решил Кадыров. Кадыров это такая все-таки страшилка, в частности для глав регионов, потому что им показывают: "Вот, видите, у нас такой пес есть, которого можно спустить". Хотя у него сил не так много, как может показаться", — считает он.

Кроме того, отмечает Жирнов, Кадыров перессорился со всеми, в том числе со спецслужбами, причем это не только сейчас во время войны, это было раньше. А отравлением соратника Кадырову хотят сказать, что он заигрался.

"И что в любом случае он висит на волоске, и что до него тоже могут добраться, и что он ждет пулю, или он ждет "Хаймарс", а может прилететь очередное письмо, а может "Новичок", а может полоний", — резюмировал Сергей Жирнов.

Напомним, как писали "Комментарии" недавно, российский президент Владимир Путин и "глава" Чечни Рамзан Кадыров сейчас в паническом состоянии, ведь знают, что война уже проиграна, весь мир — на стороне Украины, а Россия в том виде, в котором она была до вторжения в Украину, перестает существовать. Об этом заявил глава Кабинета министров Чеченской Республики Ичкерия за рубежом Ахмед Закаев.

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