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"Стилист явно за что-то мстил": российская ведущая стала посмешищем на всю Россию (ФОТО)

Ксения Собчак стала объектом высмеиваний в сети из-за своего нового образа.

сегодня, 23:20
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Лиля Воробьева

Российская ведущая Ксения Собчак, поддерживающая террористическое вторжение РФ в Украину, показалась в новом имидже, который совсем не оценили ее подписчики. На своей странице в соцсетях Собчак опубликовала фото в готическом образе: длинное кожаное платье с акцентом на плечах, черные ногти и насыщенный макияж.

"Стилист явно за что-то мстил": российская ведущая стала посмешищем на всю Россию (ФОТО)

Ксения Собчак (фото из открытых источников)

Подписчики не удержались от критики и насмешек:

  • "Гага Анатольевна";
  • "На Мерлина Мэнсона стала похожа";
  • "Стилист явно за что-то мстил";
  • "Но сразу же видно, что образ-то украденный!!! Вы что, Ксения Анатольевна, думаете, что люди не поняли, что вы под Татьяну Буланову косите?"

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Ани Лорак испугала фанатов своим видом. Бывшая украинская исполнительница Ани Лорак, покинувшая родную страну, попыталась поделиться собственными "секретами красоты". На собственной странице в Instagram певица обнародовала видеоролик, где рассказывает своим поклонникам, какие средства использует. Звезда сидит в гримерке и визажист при этом мажет ей кисточкой участок декольте. Оставив свои комментарии, подписчики критиковали не столько внешность певицы, сколько ее уступок по предательству своей родины.

Также "Комментарии" писали о том, что скандальная российская ведущая пришила себе новое лицо. Российская телеведущая Дана Борисова, известная своей скандальной карьерой и проблемами с алкогольной и наркотической зависимостью, появилась в одном из интервью с большим шрамом на лице.

Пользователи соцсетей заметили, что шрам простирается от уха до уха, вызывая предположение о возможных причинах его появления. В интервью Борисова выглядела так, будто перенесла серьезную операцию, что побудило пропагандистов шутить: "Как это разбавить. Дана Борисова будто пришила новое лицо".
 



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