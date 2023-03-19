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Странная ходьба Путина вызвала новые подозрения по поводу его здоровья

Путин явно испытывал некоторый дискомфорт во время ходьбы в Севастополе

сегодня, 23:40
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Автор:

Лиля Воробьева

После посещения оккупированного Крыма российским диктатором Владимиром Путиным начали появляться сомнения в его состоянии здоровья.

Странная ходьба Путина вызвала новые подозрения по поводу его здоровья

Визит Путина в оккупированный Крым (фото из открытых источников)

Совершая прогулку в городе Севастополь российский президент таки прихрамывал, сообщает британское медиа Express . Эти неуверенные шаги Путина попали под прицел телеобъективов.


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Еще подчеркивают, что на видеороликах и фотографиях глава Кремля казался слишком слабым, что стало поводом для дальнейших дискуссий о его самочувствии и способности выполнять президентские обязанности.

В публикации обращают внимание, что российский президент чувствовал себя несколько дискомфортно во время передвижения, что является резким контрастом с его предыдущими поездками в начале этой недели в российской столице и одном из городов Сибири Улан-Удэ, где Путин не проявлял признаков прихрамывания.

Работники издания также упоминают в своей публикации, что в последнее время обнародовано немало информации о том, что у хозяина Кремля обнаружен рак поджелудочной железы и простаты, а еще он болен болезнью Паркинсона.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин во время встречи с олигархами зачитал частушку о Ленине . Российский президент во время встречи с российскими олигархами, где сначала рассказывал им, как и где нужно вести бизнес, не сдержался и зачитал советскую частую о Ленине.

Также "Комментарии" сообщали о том, что Путин может не дожить до трибунала . Создание трибунала — очень долгий процесс, а российский президент Владимир Путин — уже в возрасте и имеет разные заболевания, поэтому неизвестно, доживет ли он до суда. Такое мнение в телеэфире высказала экспертка Регионального центра прав человека (RCHR) Екатерина Рашевская.



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