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Странное поведение Путина: он внезапно схватился за руку (ВИДЕО)

О плохом состоянии здоровья Путина ходит все больше слухов, а сам президент России подливает масла в огонь своим странным поведением.

сегодня, 11:25 comments1373
Автор:
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Slava Kot
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Президент России Владимир Путин во время встречи с членами Совбеза вел себя необычно. Внимание интернет-пользователей привлекло раздражение президента часами на правой руке. Они сомневаются, что это настоящий Путин.

Странное поведение Путина: он внезапно схватился за руку (ВИДЕО)

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

В последние несколько недель стали чаще появляться слухи о возможном пребывании Путина в реанимации или даже смерти российского диктатора. Такие заявления опроверг спикер Кремля Дмитрий Песков, который заявил, что Путин здоров и выполняет свои обязанности.


Однако странное поведение Путина продолжает привлекать к себе внимание. Во время совещания с членами Совбеза Путин должен был проанализировать ситуацию на Ближнем Востоке и возможные последствия для РФ. Встреча проходила за закрытой дверью, однако Кремль опубликовал видео с начала встречи продолжительностью 12 минут. Вероятно, это было сделано, чтобы опровергнуть слухи о смерти Путина, но вышло все наоборот.

В какой-то момент Путин ведет себя нервно, хватает свою руку и быстро пытается снять часы. Интернет живо обсуждает этот эпизод отмечая, что возможно у президента России судороги, паралич или другие проблемы со здоровьем.

Некоторые указывают, что это может быть еще один двойник Путина. Например, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко вспомнил короткое видео с августа, когда Путин хотел посмотреть на часы на левой руке. Как будто забыл, что всегда носил их на правой руке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путина высмеяли в соцсети. Все из-за любви президента России к странным столам.

Также "Комментарии" писали, что в Японии представили доказательства существования двойников Путина, а российский аналитик рассказал, где находится его труп.



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