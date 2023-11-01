Странное поведение Путина: он внезапно схватился за руку (ВИДЕО)

Президент России Владимир Путин во время встречи с членами Совбеза вел себя необычно. Внимание интернет-пользователей привлекло раздражение президента часами на правой руке. Они сомневаются, что это настоящий Путин.

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

В последние несколько недель стали чаще появляться слухи о возможном пребывании Путина в реанимации или даже смерти российского диктатора. Такие заявления опроверг спикер Кремля Дмитрий Песков, который заявил, что Путин здоров и выполняет свои обязанности.

Однако странное поведение Путина продолжает привлекать к себе внимание. Во время совещания с членами Совбеза Путин должен был проанализировать ситуацию на Ближнем Востоке и возможные последствия для РФ. Встреча проходила за закрытой дверью, однако Кремль опубликовал видео с начала встречи продолжительностью 12 минут. Вероятно, это было сделано, чтобы опровергнуть слухи о смерти Путина, но вышло все наоборот.

В какой-то момент Путин ведет себя нервно, хватает свою руку и быстро пытается снять часы. Интернет живо обсуждает этот эпизод отмечая, что возможно у президента России судороги, паралич или другие проблемы со здоровьем.

Некоторые указывают, что это может быть еще один двойник Путина. Например, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко вспомнил короткое видео с августа, когда Путин хотел посмотреть на часы на левой руке. Как будто забыл, что всегда носил их на правой руке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путина высмеяли в соцсети. Все из-за любви президента России к странным столам.

Также "Комментарии" писали, что в Японии представили доказательства существования двойников Путина, а российский аналитик рассказал, где находится его труп.