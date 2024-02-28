На третьем году войны в Украине бездействие Запада привело к тому, что страны Балтии начинают готовиться к вероятному вторжению российской армии и не очень верят в сдерживающий потенциал НАТО, пишет в социальной сети политолог Петр Олещук.

Балтийцы начинают готовиться к возможному вторжению РФ. Фото из открытых источников

"Через два года после начала вторжения в Украину страны Балтии начинают думать, как будут отражать гипотетическое вторжение российских войск. Балтийские страны планируют выходить из конвенции о запрещении противопехотных мин и строить системы укреплений на границе. Очевидно, особой веры в сдерживающий потенциал НАТО у них нет. Конечно, здесь свою роль играют заявления кандидата в президенты США Дональда Трампа, довольно запутанно излагающего свои мысли на вопрос помощи союзникам США по НАТО в случае нападения на них российского агрессора. Но и раньше соответствующие вопросы возникали", – отметил Петр Олещук.

Политолог считает, что за два последних года Запад мог раз и навсегда отразить у российского агрессора мнения о возможности на кого-то нападать и тогда вообще не стоял бы вопрос о том, сможет ли НАТО защитить своих членов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США не планируют посылать своих военнослужащих в Украину для участия в войне с российской армией, сообщила спикер Рады национальной безопасности при Белом доме Адриен Уотсон. Она подчеркнула, что Джозеф Байден ранее сделал четкое заявление о том, что США не будут отправлять свою армию на войну в Украине, и с тех пор решение американского президента не изменилось.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что США надеются, что в России появится либерально-демократическая оппозиция, которая каким-то непонятным образом сможет получить власть. Однако проблема в том, что у этой оппозиции нет реальных инструментов прихода к власти. Второй фактор, почти не учитываемый США, – это Китай. Пекин ни при каких обстоятельствах не отдаст всю Россию под влияние Запада, как это было в 1990-х годах.

