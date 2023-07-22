К чему готовится Кремль, зачищая поле ультрапатриотов – какую грань перешел Стрелков-Гиркин

Задержание и последующий арест в Москве руководителя "Клуба рассерженных патриотов", бывшего "министра обороны" т.н. "ДНР", военного преступника Игоря Стрелкова-Гиркина на два месяца по подозрению в экстремизме, остается одной из самых громких тем уходящей недели. В британской разведке предполагают, что такой шаг Кремля разозлит российских блогеров и некоторых военных, которые считают Стрелкова-Гиркина проницательным аналитиком и патриотом. А представители американского Института изучения войны (ISW) считают, что произошло смещение баланса сил между группировками Кремля, и удар, возможно, идет по ФСБ, с которой связывают Стрелкова-Гиркина. Издание "Комментарии" продолжает обсуждать этот громкий арест с украинскими экспертами.
Игорь Стрелков-Гиркин. Фото: из открытых источников
Стрелков-Гиркин – не первый из ультрапатриотической российской тусовки, которого показательно наказывают
Эксперт Международного института демократий, экс-командир 2-й роты 24-го батальона "Айдар" Евгений Дикий считает, что сейчас можно только гадать, почему арест Стрелкова-Гиркина состоялся именно сейчас. И предлагает рассмотреть ряд гипотез.
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"Самая простая, лежащая на поверхности – либералы закончились, а раскрученная система репрессий требует новых жертв. Ситуация в РФ идет чем дальше, тем хуже, соответственно, нужно закручивать гайки. Так что, нельзя исключать, что мы видим просто очередной этап такого закручивания. Система убирает всех, кто хоть как-то ее критикует. С любой стороны. Сначала заткнули, пересажали, выдавили из страны всех тех, кто выступал против войны. Кто критиковал Путина за то, что он — рашист. А теперь, абсолютно закономерным образом, пришла очередь тех, кто, наоборот, выступал и выступает за войну, при этом критикуя Путина за то, что он — недостаточно рашист", – поясняет эксперт.
Возможно, продолжает он, мы видим демонстрацию того, что критиковать "государя" теперь нельзя ни под каким соусом. Ни с какой стороны.
"Ранее критиковать его за недостаточный рашизм позволялось. Потому что в целом это мобилизовывало общество на поддержку войны. Но сейчас "государь" настолько неуверенно ощутил себя на троне, что решил исключить любую критику, независимо от ее мотивов", – размышляет Евгений Дикий.
Но, отмечает он, есть и другие – более интересные и конспирологические расклады. К примеру, Стрелков-Гиркин мог стать жертвой больших разборок, которые происходят после неудавшегося вагнеровского заговора.
"В частности, после этого недопутча идут зачистки среди разного силового руководства
, которое подозревается в связях с Пригожиным или хотя бы к толерантности касательно вагнеровского выступления. И в связи с этим Гиркин мог остаться без тех, кто раньше его покрывал и покровительствовал", – аргументирует эксперт.
И, наконец, акцентирует он, есть версия, наиболее приятная для нас.
"Мне бы очень хотелось, чтобы правильной оказалась именно она, – признался Евгений Дикий. – А именно — что в РФ идет зачистка информационного поля перед ожидаемым большим поражением на юге Украины. Руководство России, возможно, понимает, что дела у оккупационной армии — швах. Что очень вероятен обвал фронта на Запорожчине и Херсонщине. А потому заранее пытается убрать всех тех критиков, которые предупреждали — что именно так всё и будет. И которые, в случае такого военного провала, поднимут большую волну о необходимости полной смены руководства России, потому что оно проигрывает войну".
Эксперт напоминает, что Стрелков-Гиркин – не первый из ультрапатриотической российской тусовки, которого показательно наказывают. До него взялись за отставного полковника Главного разведывательного управления Владимира Квачкова, возбудив административное дело по статье о "дискредитации" российской армии.
"Я очень надеюсь, – говорит Евгений Дикий, – что зачистка Гиркина и Квачкова — это подготовка информационного поля к тому, что Россия скоро получит большой провал и будет вынуждена принимать, как это преподносят ее пропагандисты "непростые решение" на украинском фронте".
По словам эксперта, какая бы из версий не оказалась правильной — интересен еще один аспект. А именно – что Кремль взялся за тех же Квачкова и Гиркина вскоре после неудавшегося вагнеровска путча. Путча, в ходе которого, напоминает Евгений Дикий, не просто ругали "государя", как это делал Гиркин в своем Телеграмм-канале (причем подчеркивая, что сейчас, когда идет война – не время менять власть силовым путем), а сбили шесть вертолетов и самолет вооруженных сил РФ, захватили город-миллионник, сходили войском "на Москву".
"И после этого участники данного "мероприятия" получили полную амнистию, а Пригожину еще и вернули ранее конфискованные наличные и оружие. Тот же Стрелков, когда Пригожин в ФСБ Питера забирал свое оружие, комментируя это, язвил, что питерским эфэсбэшникам повезло, что Пригожин забрал только свое оружие, не прихватив его еще и у них. По сути, не осознавая того, российская власть продемонстрировала, что если ты просто критикуешь "государя" в Телеграмми — ты можешь сесть. А если у тебя есть ватага буйных наемников с оружием — тебе позволено всё. И критиковать власть, и пытаться ее свергнуть. А если вдруг не получится — в худшем случае, тебя вышлют в Беларусь. Создан прекрасный прецедент. Теперь все, кто будет думать о переменах в РФ, станут делать ставку на вооруженных путь, который, как показывает практика, менее опасный (и даже в какой-то мере приветствуется), чем мирный", – констатирует Евгений Дикий.
Стрелков-Гиркин перестал выполнять роль человека, канализирующего накопившийся в российском обществе пар недовольства
Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш рассуждает так:
"Стрелков-Гиркин ранее был выгоден российскому руководству, Путину в частности. Потому что он критиковал самого Путина весьма умеренно. Но при этом достаточно жестко проходился по Пригожину и Минобороны. То есть, выступал как усилитель того конфликта, который искусственного поддерживался Путиным между двумя силовыми структурами, на конкуренцию которых он фактически опирался. Речь о ЧВК "Вагнер" и Минобороны".
Сергей Гармаш предполагает, что Стрелков-Гиркин арестован сейчас, потому что перешел грань дозволенного. Он призывал к смещению Путина, называл его слабым. И такие месседжи уже – точно не в путинских интересах.
"Стрелков-Гиркин перестал выполнять роль человека, канализирующего накопившийся в российском обществе пар недовольства – и выпускающего его. В последнее время он стал представлять из себя человека, генерирующего такой пар. И Кремль положил этому конец", – считает эксперт.
По его мнению, не факт, что это даст эффект. Арест может добавить Стрелкову популярности, сыграть в обратную сторону.
"Но у Путина, наверное, не было выбора. Нужно держать под контролем процессы системной оппозиции (а такую роль, возможно, сам того не подозревая, играл Стрелков). Но поскольку он вышел из-под контроля, его одернули за поводок", – поясняет Сергей Гармаш.
Он не верит, что в РФ могут быть бунты по типу пригожинского. Но допускает, что может иметь место продолжение пригожинского мятежа.
"Другие группировки, имеющие такой ресурс (военный, финансовый), как у Пригожина, лично мне неизвестны. И то, что ему позволили сохранить этот ресурс, пусть и вне России, можно рассматривать как предпосылку к возвращению Пригожина в РФ в роли "наводителя порядка" в разрушающейся стране, где диктатор откровенно слабеет", – отмечает эксперт.
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