К чему готовится Кремль, зачищая поле ультрапатриотов – какую грань перешел Стрелков-Гиркин

Задержание и последующий арест в Москве руководителя "Клуба рассерженных патриотов", бывшего "министра обороны" т.н. "ДНР", военного преступника Игоря Стрелкова-Гиркина на два месяца по подозрению в экстремизме, остается одной из самых громких тем уходящей недели. В британской разведке предполагают, что такой шаг Кремля разозлит российских блогеров и некоторых военных, которые считают Стрелкова-Гиркина проницательным аналитиком и патриотом. А представители американского Института изучения войны (ISW) считают, что произошло смещение баланса сил между группировками Кремля, и удар, возможно, идет по ФСБ, с которой связывают Стрелкова-Гиркина. Издание "Комментарии" продолжает обсуждать этот громкий арест с украинскими экспертами.

Игорь Стрелков-Гиркин. Фото: из открытых источников

Стрелков-Гиркин – не первый из ультрапатриотической российской тусовки, которого показательно наказывают

Эксперт Международного института демократий, экс-командир 2-й роты 24-го батальона "Айдар" Евгений Дикий считает, что сейчас можно только гадать, почему арест Стрелкова-Гиркина состоялся именно сейчас. И предлагает рассмотреть ряд гипотез.

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"Самая простая, лежащая на поверхности – либералы закончились, а раскрученная система репрессий требует новых жертв. Ситуация в РФ идет чем дальше, тем хуже, соответственно, нужно закручивать гайки. Так что, нельзя исключать, что мы видим просто очередной этап такого закручивания. Система убирает всех, кто хоть как-то ее критикует. С любой стороны. Сначала заткнули, пересажали, выдавили из страны всех тех, кто выступал против войны. Кто критиковал Путина за то, что он — рашист. А теперь, абсолютно закономерным образом, пришла очередь тех, кто, наоборот, выступал и выступает за войну, при этом критикуя Путина за то, что он — недостаточно рашист", – поясняет эксперт.

Возможно, продолжает он, мы видим демонстрацию того, что критиковать "государя" теперь нельзя ни под каким соусом. Ни с какой стороны.

"Ранее критиковать его за недостаточный рашизм позволялось. Потому что в целом это мобилизовывало общество на поддержку войны. Но сейчас "государь" настолько неуверенно ощутил себя на троне, что решил исключить любую критику, независимо от ее мотивов", – размышляет Евгений Дикий.

Но, отмечает он, есть и другие – более интересные и конспирологические расклады. К примеру, Стрелков-Гиркин мог стать жертвой больших разборок, которые происходят после неудавшегося вагнеровского заговора.

которое подозревается в связях с Пригожиным или хотя бы к толерантности касательно вагнеровского выступления. И в связи с этим Гиркин мог остаться без тех, кто раньше его покрывал и покровительствовал", – аргументирует эксперт. "В частности, после этого недопутча идут зачистки среди разного силового руководства

И, наконец, акцентирует он, есть версия, наиболее приятная для нас.

"Мне бы очень хотелось, чтобы правильной оказалась именно она, – признался Евгений Дикий. – А именно — что в РФ идет зачистка информационного поля перед ожидаемым большим поражением на юге Украины. Руководство России, возможно, понимает, что дела у оккупационной армии — швах. Что очень вероятен обвал фронта на Запорожчине и Херсонщине. А потому заранее пытается убрать всех тех критиков, которые предупреждали — что именно так всё и будет. И которые, в случае такого военного провала, поднимут большую волну о необходимости полной смены руководства России, потому что оно проигрывает войну".

Эксперт напоминает, что Стрелков-Гиркин – не первый из ультрапатриотической российской тусовки, которого показательно наказывают. До него взялись за отставного полковника Главного разведывательного управления Владимира Квачкова, возбудив административное дело по статье о "дискредитации" российской армии.

"Я очень надеюсь, – говорит Евгений Дикий, – что зачистка Гиркина и Квачкова — это подготовка информационного поля к тому, что Россия скоро получит большой провал и будет вынуждена принимать, как это преподносят ее пропагандисты "непростые решение" на украинском фронте".

По словам эксперта, какая бы из версий не оказалась правильной — интересен еще один аспект. А именно – что Кремль взялся за тех же Квачкова и Гиркина вскоре после неудавшегося вагнеровска путча. Путча, в ходе которого, напоминает Евгений Дикий, не просто ругали "государя", как это делал Гиркин в своем Телеграмм-канале (причем подчеркивая, что сейчас, когда идет война – не время менять власть силовым путем), а сбили шесть вертолетов и самолет вооруженных сил РФ, захватили город-миллионник, сходили войском "на Москву".

"И после этого участники данного "мероприятия" получили полную амнистию, а Пригожину еще и вернули ранее конфискованные наличные и оружие. Тот же Стрелков, когда Пригожин в ФСБ Питера забирал свое оружие, комментируя это, язвил, что питерским эфэсбэшникам повезло, что Пригожин забрал только свое оружие, не прихватив его еще и у них. По сути, не осознавая того, российская власть продемонстрировала, что если ты просто критикуешь "государя" в Телеграмми — ты можешь сесть. А если у тебя есть ватага буйных наемников с оружием — тебе позволено всё. И критиковать власть, и пытаться ее свергнуть. А если вдруг не получится — в худшем случае, тебя вышлют в Беларусь. Создан прекрасный прецедент. Теперь все, кто будет думать о переменах в РФ, станут делать ставку на вооруженных путь, который, как показывает практика, менее опасный (и даже в какой-то мере приветствуется), чем мирный", – констатирует Евгений Дикий.

Стрелков-Гиркин перестал выполнять роль человека, канализирующего накопившийся в российском обществе пар недовольства

Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш рассуждает так:

"Стрелков-Гиркин ранее был выгоден российскому руководству, Путину в частности. Потому что он критиковал самого Путина весьма умеренно. Но при этом достаточно жестко проходился по Пригожину и Минобороны. То есть, выступал как усилитель того конфликта, который искусственного поддерживался Путиным между двумя силовыми структурами, на конкуренцию которых он фактически опирался. Речь о ЧВК "Вагнер" и Минобороны".

Сергей Гармаш предполагает, что Стрелков-Гиркин арестован сейчас, потому что перешел грань дозволенного. Он призывал к смещению Путина, называл его слабым. И такие месседжи уже – точно не в путинских интересах.

"Стрелков-Гиркин перестал выполнять роль человека, канализирующего накопившийся в российском обществе пар недовольства – и выпускающего его. В последнее время он стал представлять из себя человека, генерирующего такой пар. И Кремль положил этому конец", – считает эксперт.

По его мнению, не факт, что это даст эффект. Арест может добавить Стрелкову популярности, сыграть в обратную сторону.

"Но у Путина, наверное, не было выбора. Нужно держать под контролем процессы системной оппозиции (а такую роль, возможно, сам того не подозревая, играл Стрелков). Но поскольку он вышел из-под контроля, его одернули за поводок", – поясняет Сергей Гармаш.

Он не верит, что в РФ могут быть бунты по типу пригожинского. Но допускает, что может иметь место продолжение пригожинского мятежа.

"Другие группировки, имеющие такой ресурс (военный, финансовый), как у Пригожина, лично мне неизвестны. И то, что ему позволили сохранить этот ресурс, пусть и вне России, можно рассматривать как предпосылку к возвращению Пригожина в РФ в роли "наводителя порядка" в разрушающейся стране, где диктатор откровенно слабеет", – отмечает эксперт.

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