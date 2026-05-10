Такого не было со времен СССР: что впервые произошло в Москве на 9 мая

В столице России впервые со времен распада СССР не состоялся праздничный салют к 9 мая. Несмотря на многолетнюю традицию, в этом году в Москве так и не дождались фейерверки, обычно завершавшие празднование Дня победы.

В Москве впервые после СССР отменили салют на 9 мая. Фото: Associated Press

Как пишут российские СМИ, об отмене салюта на 9 мая россиянам сообщили сотрудники службы безопасности в районе "Лужников" и вблизи Красной площади. По их словам, запуск фейерверков был отменен "по всей Москве". Однако официального заявления от российских властей по этому решению не прозвучало.

Российские медиа сначала публиковали ссылку на онлайн-трансляции праздничного салюта до 9 мая, однако со временем эти сообщения исчезли из соцсетей. Жители города до последнего не понимали, состоится ли шоу, а после объявления об отмене начали расходиться.

Традиционно салют в Москве стартовал в 22:00 и продлился около десяти минут. Одной из главных локаций празднования российского Дня победы была Поклонная гора.

Празднование 9 мая 2026 года в России в целом заметно отличалось от предыдущих лет. Парад на Красной площади длился всего 45 минут и стал самым коротким за последние годы. Кроме того, впервые за 20 лет мероприятие прошло без демонстрации военной техники. В Кремле объясняли такие изменения "террористическими угрозами" и необходимостью сосредоточить технику войны против Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, кто из мировых лидеров был на параде в Москве на 9 мая.

Также "Комментарии" писали, что Путин заявил о готовности встретиться с президентом Украины по окончании войны. У Зеленского ответили по приглашению российского диктатора в Москву.