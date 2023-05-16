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Тайные планы Кремля и российских олигархов: хотят получить поддержку от союзника РФ

Высшие представители правительства РФ и российские олигархи собираются посетить бизнес-форум одного из самых крупных партнеров России.

сегодня, 14:45
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Автор:

Slava Kot

Российская делегация во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным планирует поездку в Китай. 23 мая российские олигархи поучаствуют в бизнес-форуме в Шанхае, где рассчитывают на то, что Пекин поможет им выдержать экономическое давление западных санкций. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bloomberg.

Тайные планы Кремля и российских олигархов: хотят получить поддержку от союзника РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин. Фото из открытых источников


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Bloomberg утверждает, что поездка российской делегации во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным и вице-премьер-министром Александром Новаком носит конфиденциальный характер, а издание узнало о визите представителей России в Китай от людей, знакомых с поездкой.

Михаил Мишустин впервые посетит Китай с момента своего вступления в должность премьер-министра РФ. Также следует отметить, что впервые с 2019 года большая группа российских бизнесменов совершит визит в КНР.

Издание сообщает, что среди российской делегации, которая посетит Китай, есть миллиардер Олег Дерипаска. Приглашение присоединиться к мероприятию также получил производитель труб Дмитрий Пумпянский, владелец предприятий по производству удобрений Андрей Гурьев и Андрей Мельниченко и другие российские олигархи. Пока неизвестно, поедут ли сами российские бизнесмены в Китай, отправят ли туда своих представителей.

"Мероприятие, вероятно, усилит нарратив о расцвете экономического сотрудничества между Москвой и Пекином, несмотря на экономические санкции, наложенные на Россию. В экономической сфере, как и в геополитике, Россия активно усиливает свою зависимость от Китая и становится младшим партнером Пекина", — сказала научная сотрудница Фонда Карнеги Вита Спивак.

Таким образом, Bloomberg отмечает, что российские олигархи хотят спастись от западных санкций, которые Китай пока не собирается применять к России. В апреле экспорт из КНР в РФ достиг рекордного показателя и подскочил на 153% по сравнению с предыдущим годом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кремль ответил на заявления Макрона о зависимости России от Китая.

Также "Комментарии" писали о Европейском Союзе, который собирается нацелиться на азиатского партнера России.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-05-15/russian-premier-sanctioned-tycoons-to-visit-china-trade-event
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