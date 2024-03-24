Теракты и локальные войны: у Зеленского прогнозируют распад России

После тактических поражений в войне в Украине, россияне с оружием в руках вернутся в Россию, где будут совершать теракты и локальные войны. Созданная силовая система Путина не сможет с этим справиться, считает советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.



Подоляк прогнозирует распад России. Фото из открытых источников

В эфире телемарафона Михаил Подоляк прокомментировал ситуацию с терактом в Москве, где в концертном холле было расстреляно более сотни россиян. По словам Подоляка, в случае удачных украинских действий на фронте, Россия будет активно двигаться к своему распаду.

"Если мы обеспечим тактические поражения, то люди с оружием в руках, я имею в виду как граждане РФ, вернутся на территорию России и тогда там начнут неконтролируемые процессы. И нет разницы, будут ли это теракты, или это будут какие-то локальные войны на уровне каких-либо регионов. Мы с вами будем видеть распад, исторически детерминированный распад РФ", — заявил Подоляк.

Советник руководителя ОП считает, что теракт в Москве показал неспособность российских силовых структур предотвращать угрозы такого уровня. Михаил Подоляк отмечает, что Владимир Путин "не адекват", как и его система силовиков, однако она не способна решать реальные вопросы безопасности внутри страны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, почему ИГИЛ совершил теракт в России и как к этому причастен Путин. Эксперты отмечают, что террористы уже давно выбрали Россию для терактов, в частности из-за исторической связи и слабости Москвы.

Также "Комментарии" писали, что спикер МИД РФ Мария Захарова отреагировала на резкие слова Владимира Зеленского о российском диктаторе Путине, который попытался обвинить Украину в причастности к теракту в Москве.