Участники Санкт-Петербургского экономического форума (ПМЭФ) должны были пройти ПЦР-тестирование. Тесты охватывают не только коронавирус, но и грипп и другие респираторные заболевания. Как пишет Bild, подобные требования были созданы именно для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Как сообщает немецкое издание, результаты ПЦР-тестирования принимаются исключительно из аккредитованных лабораторий, определенных организаторами. Без подтверждения отрицательного теста специальный пропуск, открывающий доступ к ключевым мерам, не активируется.

Именно этот пропуск фактически определял, мог ли участник попасть на главные сессии, включая выступление Владимира Путина. 5 июня руководитель Кремля разделил сцену с вице-президентом Китая Хань Чжэном, президентом Танзании Самией Хасаном Сулуху и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиоевым. Однако другие мероприятия форума не попали под столь строгие правила тестирования.

Как отмечает Bild, такие меры безопасности не являются новыми для Кремля. Еще во время пандемии коронавируса Владимир Путин вводил чрезвычайно строгие правила для своих контактов с внешним миром.

Эксканцлер Германии Олаф Шольц в Москве на встрече с Путиным. Фото: EPA

Встреча Путина и Макрона в Москве за длинным столом. Фото: Кремль

Одним из самых известных примеров стала его встреча с тогдашним канцлером Германии Олафом Шольцом в 2022 году, когда собеседники сидели на большом расстоянии друг от друга за длинным столом. Также за подобным столом сидел президент Франции Эмманюэль Макрон.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что поведение Путина резко изменилось. В ЕС объяснили, как Зеленский обыграл Кремль.

Также "Комментарии" писали, что на Западе предупреждают о новой опасности: с Путиным происходит что-то странное.