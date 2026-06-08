Учасники Санкт-Петербурзького економічного форуму (ПМЕФ) повинні були пройти ПЛР-тестування. Тести охоплюють не лише коронавірус, а й грип та інші респіраторні захворювання. Як пише Bild, такі вимоги були створені саме для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Як повідомляє німецьке видання, результати ПЛР-тестування приймаються виключно з акредитованих лабораторій, визначених організаторами. Без підтвердження негативного тесту спеціальний пропуск, який відкриває доступ до ключових заходів, не активується.

Саме цей пропуск фактично визначав, чи міг учасник потрапити на головні сесії, включно з виступом Володимира Путіна. 5 червня керівник Кремля розділив сцену з віце-президентом Китаю Хань Чженом, президентом Танзанії Самією Хасаном Сулуху та президентом Узбекистану Шавкатом Мірзійоєвим. Однак інші заходи форуму не потрапили під такі суворі правила тестування.

Як зауважує Bild, такі заходи безпеки не є новими для Кремля. Ще під час пандемії коронавірусу Володимир Путін запроваджував надзвичайно суворі правила для своїх контактів з зовнішнім світом.

Ексканцлер Німеччини Олаф Шольц у Москві на зустрічі з Путіним. Фото: EPA

Зустріч Путіна та Макрона у Москві за довгим столом. Фото: Кремль

Одним з найвідоміших прикладів стала його зустріч з тодішнім канцлером Німеччини Олафом Шольцом у 2022 році, коли співрозмовники сиділи на великій відстані один від одного за довгим столом. Також за подібним столом сидів президент Франції Емманюель Макрон.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що поведінка Путіна різко змінилася. У ЄС пояснили, як Зеленський переграв Кремль.

Також "Коментарі" писали, що на Заході попереджають про нову небезпеку: з Путіним відбувається щось дивне.