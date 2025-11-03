Трамп снова увидел в Путине миротворца, который хочет закончить войну: что произошло

В очередном интервью американскому ТВ Трамп провозгласил, что путин очень хочет возобновить отношения, торговать с США и заработать много денег для России. В действительности же Путин хочет преломить мировой порядок безопасности, то есть уничтожить гегемонию Соединенных Штатов. Для этого он вторгся в Украину и готов вторгнуться в ЕС. А торговать – да, но на своих условиях, которые больше похожи на получение репараций от побежденного врага или рэкет бизнеса со стороны криминала, что ментально очень близко путину и его окружению. Об этом рассказал аналитик, политтехнолог Александр Кочетков.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Эксперт говорит, что Трамп категорически не желает видеть реальность. Хотя одновременно тот же Трамп дал команду проверить состояние ядерного оружия США. Хотя "Томагавков" нам давать не спешит.

Александр Кочетков отмечает, очень похоже, что Дональд Трамп болен путинофильством неизлечимо. Достаточно ему неделю-две не получать громкие публичные оплеухи от хозяина Кремля, или его миньонов вроде медведева, и он начинает снова видеть в пути несправедливо обиженного миротворца и перспективного партнера по бизнесу.

Читайте на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп снова похвастался, что его метод помог прекратить восемь войн в мире, но он не действует с Россией и пока неизвестно, как можно прекратить войну в Украине. Об этом американский лидер рассказал в интервью CBS News.

Размышляя о том, с кем сложнее иметь дело – с российским диктатором Владимиром Путиным или с лидером КНР Си Цзиньпином, Трамп ответил, что к ним обоим нужно относиться очень серьезно.

"С ними нельзя шутить. К ним нужно относиться очень серьезно. Это серьезные люди", — заявил он.

Также издание "Комментарии" сообщало – Трамп ответил, готов ли он вернуться к вопросу передачи Украине Tomahawk.



