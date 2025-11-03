logo_ukra

BTC/USD

107447

ETH/USD

3711.42

USD/UAH

41.89

EUR/UAH

48.41

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Трамп опускає руки: що не змусить Путіна закінчити війну
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп опускає руки: що не змусить Путіна закінчити війну

Трамп пояснив, чому мита не змусять Путіна закінчити війну

3 листопада 2025, 07:10
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп знову похвалився, що його метод допоміг припинити вісім воєн у світі, але він не діє з Росією і поки що невідомо, як можна припинити війну в Україні. Про це американський лідер розповів в інтерв'ю CBS News.

Трамп опускає руки: що не змусить Путіна закінчити війну

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Розмірковуючи про те, з ким складніше мати справу – з російським диктатором Володимиром Путіним чи з лідером КНР Сі Цзіньпіном, Трамп відповів, що до них обох треба ставитись дуже серйозно.

"З ними не можна жартувати. До них потрібно ставитись дуже серйозно. Це серйозні люди", — заявив він.

Також президент США на зауваження про червону доріжку для Путіна на Алясці зазначив, що "розстилає червону доріжку для всіх".

При цьому Дональд Трамп вкотре наголосив, що він "успадкував" від Джо Байдена війну Росії проти України, і що він поклав край восьми війнам у світі.

"Знаєте, як я їх припинив? У багатьох випадках, у 60% випадків, я говорив: "Якщо ви не припините, я введу мита для обидвох ваших країн, і ви не зможете вести бізнес зі Сполученими Штатами", — зізнався Дональд Трамп.

Але, за його словами, із Путіним цей метод не працює.

"Я діяв інакше, тому що ми не дуже багато ведемо бізнесу з Росією, розумієте? Він не з тих, хто багато купує у нас. Думаю, він хоче прийти і торгувати з нами, хоче заробити багато грошей для Росії, і я думаю, це чудово", — сказав Трамп.

Читайте також на порталі "Коментарі" — незважаючи на відмову Кремля йти на компроміси і розпочинати реальні переговори про мир в Україні, президент США Дональд Трамп заявив, що він поки не розглядає можливості передачі ракет Tomahawk Україні.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Трамп заявив про "наслідки" для Сі Цзіньпіна: який крок не повинен зробити глава КНР.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини