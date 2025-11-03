Трамп опускає руки: що не змусить Путіна закінчити війну

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп знову похвалився, що його метод допоміг припинити вісім воєн у світі, але він не діє з Росією і поки що невідомо, як можна припинити війну в Україні. Про це американський лідер розповів в інтерв'ю CBS News.
Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел
Розмірковуючи про те, з ким складніше мати справу – з російським диктатором Володимиром Путіним чи з лідером КНР Сі Цзіньпіном, Трамп відповів, що до них обох треба ставитись дуже серйозно.
Також президент США на зауваження про червону доріжку для Путіна на Алясці зазначив, що "розстилає червону доріжку для всіх".
При цьому Дональд Трамп вкотре наголосив, що він "успадкував" від Джо Байдена війну Росії проти України, і що він поклав край восьми війнам у світі.
Але, за його словами, із Путіним цей метод не працює.
Читайте також на порталі "Коментарі" — незважаючи на відмову Кремля йти на компроміси і розпочинати реальні переговори про мир в Україні, президент США Дональд Трамп заявив, що він поки не розглядає можливості передачі ракет Tomahawk Україні.
Також видання "Коментарі" повідомляло – Трамп заявив про "наслідки" для Сі Цзіньпіна: який крок не повинен зробити глава КНР.