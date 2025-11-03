Трамп опускає руки: що не змусить Путіна закінчити війну

Президент США Дональд Трамп знову похвалився, що його метод допоміг припинити вісім воєн у світі, але він не діє з Росією і поки що невідомо, як можна припинити війну в Україні. Про це американський лідер розповів в інтерв'ю CBS News.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Розмірковуючи про те, з ким складніше мати справу – з російським диктатором Володимиром Путіним чи з лідером КНР Сі Цзіньпіном, Трамп відповів, що до них обох треба ставитись дуже серйозно.

"З ними не можна жартувати. До них потрібно ставитись дуже серйозно. Це серйозні люди", — заявив він.

Також президент США на зауваження про червону доріжку для Путіна на Алясці зазначив, що "розстилає червону доріжку для всіх".

При цьому Дональд Трамп вкотре наголосив, що він "успадкував" від Джо Байдена війну Росії проти України, і що він поклав край восьми війнам у світі.

"Знаєте, як я їх припинив? У багатьох випадках, у 60% випадків, я говорив: "Якщо ви не припините, я введу мита для обидвох ваших країн, і ви не зможете вести бізнес зі Сполученими Штатами", — зізнався Дональд Трамп.

Але, за його словами, із Путіним цей метод не працює.

"Я діяв інакше, тому що ми не дуже багато ведемо бізнесу з Росією, розумієте? Він не з тих, хто багато купує у нас. Думаю, він хоче прийти і торгувати з нами, хоче заробити багато грошей для Росії, і я думаю, це чудово", — сказав Трамп.

